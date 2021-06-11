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До сентября Беларусь и Россия трижды проведут совместные военные учения

11.06.2021 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь и Россия с июня по сентябрь трижды проведут совместные военные учения, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

До сентября Беларусь и Россия трижды проведут совместные военные учения
Фото носит иллюстративный характер

Он отметил, что уже начался основной этап подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», запланированному на сентябрь.

«С июня по сентябрь будет проведен комплекс специальных учений по всем видам обеспечения, три из которых будут проводиться совместно с вооруженными силами Республики Беларусь», — сказал Журавлев газете «Красная Звезда». Он отметил, что полигоны на территории России и Беларуси, где будут отрабатываться «практические действия органов военного управления и войск», уже определены.

По словам командующего, особое внимание во время учений уделят совместному решению задач подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, материально-технического обеспечения и военной полиции, — пишет «КоммерсантЪ».

 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия с июня по сентябрь трижды проведут совместные военные учения, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник...
 
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