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Информационная безопасность: Россия и Беларусь будут вместе бороться за правду в СМИ

11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь будут совместно бороться за правду в СМИ. Об этом сообщили в парламентской комиссии Союзного государства, передает «МИР 24».

«Координация действий, совместные подходы к идеям, понятиям и к будущему наших стран – это очень важно. Мы присутствуем в череде этих событий, и нам крайне важна согласованность в противодействии враждебной нам идеологии и информационной политике», – подчеркнул председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике Геннадий Давыдько.

Парламентарии подчеркнули, что самое главное – это объединить силы в противодействии недостоверной информации в интернете. Предлагается также усилить роль союзных средств массовой информации для создания позитивного интеграционного контента.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством обозначил актуальные задачи Союзного государства – экономическая интеграция с Россией и сохранение независимости Беларуси.



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Основная задача – это объединить силы в противодействии недостоверной информации в интернете.
 
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