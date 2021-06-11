Информационная безопасность: Россия и Беларусь будут вместе бороться за правду в СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь будут совместно бороться за правду в СМИ. Об этом сообщили в парламентской комиссии Союзного государства, передает «МИР 24».

«Координация действий, совместные подходы к идеям, понятиям и к будущему наших стран – это очень важно. Мы присутствуем в череде этих событий, и нам крайне важна согласованность в противодействии враждебной нам идеологии и информационной политике», – подчеркнул председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике Геннадий Давыдько.

Парламентарии подчеркнули, что самое главное – это объединить силы в противодействии недостоверной информации в интернете. Предлагается также усилить роль союзных средств массовой информации для создания позитивного интеграционного контента.