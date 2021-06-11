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Информационная безопасность: Россия и Беларусь будут вместе бороться за правду в СМИ
11.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь будут совместно бороться за правду в СМИ. Об этом сообщили в парламентской комиссии Союзного государства, передает «МИР 24».
Парламентарии подчеркнули, что самое главное – это объединить силы в противодействии недостоверной информации в интернете. Предлагается также усилить роль союзных средств массовой информации для создания позитивного интеграционного контента.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством
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Основная задача – это объединить силы в противодействии недостоверной информации в интернете.
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