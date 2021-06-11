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Рост цен в Беларуси побил пятилетний рекорд

11.06.2021 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За январь-май нынешнего года инфляция достигла наибольших за последние 5 лет значений – 5,2%.



Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Выше, чем в нынешнем году, цены поднимались лишь в 2016. Однако с каждым месяцем 2021 года инфляция ускоряется. Возможно, стоит ожидать новых рекордов.

В мае рост цен почти достиг двузначного значения – 9,4% по сравнению с маем прошлого года. Апрель показал инфляцию в 8,6%.

Сильнее всего цены выросли на овощи, растительное масло, соль, пиломатериалы, лекарства, ЖКУ. Например, цены на морковь выросли на 71%, свеклу -- почти 65%, на картофель поднялись на 52,3%.

Напомним, власти планировали максимальный рост цен по итогам 2021-го года в 5%. Сейчас показатель превышен практически в 2 раза.
 
 
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За январь-май нынешнего года инфляция достигла наибольших за последние 5 лет значений – 5,2%.
 
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