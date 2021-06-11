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Витебские выпускники рассказали о самом главном дне в школьной жизни - видео

11.06.2021 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Выпускные вечера прошли в республике накануне. В этом году на площади Победы в Витебске собралось не очень много выпускников.

"Мы приехали сюда из поселка Тарный, который находится на окраине города. Здесь красивый вид, да и просто – это традиция встречать рассвет около "Трех штыков ", - сообщили корреспонденту бывшие ученики 24-й витебской школы.

По словам ребят, выпускной у них был великолепным и запомниться на всю жизнь.

"Ради этого дня мы учились 11 лет в школе", - пошутили выпускники 7 гимназии.

Они подчеркнули, что их выпускной был просто "бомбой" и, что именно это был самый лучший день в их школьной жизни.

"У нас просто нет слов, поскольку одновременно заполняют эмоции радости и печали", - подчеркнули выпускники еще одной витебской школы.

Они отметили, что у них очень дружный класс и выпускной для них очень значимый день, а к "Трем штыкам" они пришли просто прогуляться.

Как сообщили все бывшие школьники, в планах у них поступление в ВУЗы, а сейчас самое главное – это хорошо сдать ЦТ.

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Теги: Витебск
 
 
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У витебских выпускников есть красивая традиция – встречать рассвет рядом с мемориалом "Три штыка " на площади Победы. Много ли ребят пришло в центр в этом году и...
 
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