Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панарин дал совет спецслужбам накануне встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден находится в Великобритании, где в пятницу проходит саммит G7, в основном, по прогнозам, антикитайской направленности, отметил политический эксперт на своем Youtube-канале. Накануне британского вояжа предшественник Байдена на президентском посту Дональд Трамп дал несколько дельных советов своему преемнику, отметил Панарин.

"Трамп пожелал Байдену главного – не заснуть во время переговоров с Путиным и одновременно просил передать Путину позитивные пожелания", ―сказал Панарин.

Псаки рассказала, как поведет себя Байден на встрече с Путиным >>

При этом экономическая ситуация в США, по словам спикера, остается "чрезвычайно сложной, уровень инфляции зашкаливает". При Трампе последний год инфляция составляла порядка 1,2% ― 1,4%, при Байдене инфляция уже выросла в 3,5 раза и достигла 5%, и это очень негативный показатель для США, считает эксперт.

Кроме того, на 14 июня запланирована также встреча Байдена и Эрдогана, которой предшествовала видеоконференция министров обороны США и Турции, идет подготовка обсуждения "афганского похода" Эрдогана, отметил Панарина.

Еще одно важное обстоятельство накануне встречи лидеров России и США ―практически завершенное строительство газопровода "Северный поток 2". "Однако Госдепартамент США опять объявил, что это геополитический проект России, одновременно Меркель в ближайший месяц поедет в США опять же по вопросу "Северного потока 2" ," зеленые" в Бундестаге хотели выступить против газопровода, но большинством их позиция была отклонена, хотя позиция "зеленых" четко идет на веревочке Лондона ― Третьего Карфагена", рассуждает Панарин.

"Учитывая накал геополитического противостояния, который связан с предстоящей встречей Путина и Байдена, спецслужбам нужно быть чрезвычайно бдительными и внимательными, и стараться минимизировать риски и угрозы, которые сейчас могут быть", ― считает Панарин.

Читайте также: