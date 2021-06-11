|
Какая погода ожидается на выходных
Источник материала: Навiны
На предстоящих выходных в республике сохранится теплая погода.
По прогнозам синоптиков, в субботу-воскресенье температура воздуха ожидается следующая:
12 июня
13 июня
Пройдут кратковременные дожди (местами прогремят грозы).
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предстоящих выходных в республике сохранится теплая погода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)