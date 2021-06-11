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Отец знаком с Лукашенко. 4 факта о пресс-секретаре МИДа, которого Италия не принимает послом
Источник материала: UDF
Фото: mfa.gov.by
Недавно стало известно, что Италия отказалась принимать пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза в качестве посла Беларуси.
Глава Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский по этому поводу заявил:
«Помимо того, что у Лукашенко нет легитимности для назначения послов, Глаз не отвечает базовым требованиям дипломата. После выборов 9 августа 2020 года пресс-секретарь МИДа публично демонстрирует крайнюю степень неуважения к основным свободам и правам человека и человеческому достоинству белорусов и не может представлять белорусский народ на международной арене. В своих международных контактах мы настаивали и продолжим настаивать на том, что Лукашенко более не имеет права назначать послов. Мы также призываем послов иностранных государств воздержаться от вручения верительных грамот Лукашенко».
Фото: nn.by
Отец всю жизнь во власти, знаком с Лукашенко
Будущего дипломата назвали в честь отца. На Всебелорусском народном собрании в феврале Анатолий Тихонович Глаз коротко пообщался с Александром Лукашенко.
Возможно они познакомились еще в 70-80-х. Отец дипломата работал первым и вторым секретарем Глусского райкома комсомола, вторым и первым секретарем Могилевского обкома комсомола. Лукашенко одно время был секретарем комитета комсомола горпищеторга Могилева.
Фото: mogilev-region.gov.by
А возможно и позже: в 90-х, когда Лукашенко уже стал президентом, Глаз руководил Бобруйским райисполкомом, в 2000-х работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.
После этого чиновник успел побыть и депутатом Палаты представителей. Теперь он – директор филиала Белгосстраха по Могилевской области.
Дважды работал в Италии
38-летний сын чиновника дважды работал в посольстве Беларуси в Италии. В 2007-2009 – вторым и первым секретарем, в середине 2010-х – советником. Поэтому желание Анатолия Глаза поехать в Рим уже послом вполне объяснимо.
Работал в Администрации президента во время похолодания отношений в Западом
Единственное место работы Глаза вне МИДа – Администрация президента, где он в 2009-2014 годах трудился в управлении внешней политики.
Напомним, что в тот период отношения официального Минска с западными странами были очень непростыми. Президентские выборы 2010 года завершились политическими репрессиями, сразу несколько кандидатов в президенты оказались за решеткой. Против белорусских властей были введены санкции.
Отношения нормализовались как раз в 2014 году – на фоне событий в Украине.
Не стесняется делать резкие заявления, «разоблачает» Запад
На днях исполнится три года как Анатолий Глаз – пресс-секретарь белорусского МИД. За это время он показал себя как человека, который не стесняется громких заявлений, которые не приняты среди дипломатов.
Возможно, это влияние российских коллег, которые теперь также не выбирают слов в отношении своих противников.
Чуть ли не впервые Глаз обратил на себя внимание, когда назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».
Фото: ria.ru
Но с августа 2020 года его критика касается прежде всего западных стран. Коротко приведем несколько его заявлений.
Встречу Макрона и Тихановской он назвал «поспешным контактом со странным субъектом».
Предложения Украины о медиаторстве, по его словам, вызывают улыбку.
Литовскую сторону Глаз обвинил в том, что она использует дипломатическую переписку для поддержания истерики в СМИ и выдает ноты, как таблетки йода.
Заседание по Беларуси в Совбезе ООН Глаз назвал «неформальной тусовкой».
Вывешивание мэрией Вильнюса бело-красно-белого флага пресс-секретарь прокомментировал словами:
«Данный вопрос необходимо адресовать не МИД, а компетентным медицинским специалистам».
Повторит ли Глаз путь Латушко?
Когда-то пресс-секретарем белорусского МИД работал молодой Павел Латушко. В то время он также отстаивал политику Лукашенко, но теперь оказался с другой стороны – в оппозиции.
Может ли его путь повторить Анатолий Глаз? Пожалуй, вряд ли. История семьи и его деятельность на посту пресс-секретаря МИДа уже закрывает дипломату дорогу на Запад. Не будучи там признанным, Глаз наверняка постарается держаться с белорусской властью до конца.
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UDF рассказывает об интересных фактах из биографии Анатолия Глаза.
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