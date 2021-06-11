Источник материала: UDF



Фото: mfa.gov.by

«Помимо того, что у Лукашенко нет легитимности для назначения послов, Глаз не отвечает базовым требованиям дипломата. После выборов 9 августа 2020 года пресс-секретарь МИДа публично демонстрирует крайнюю степень неуважения к основным свободам и правам человека и человеческому достоинству белорусов и не может представлять белорусский народ на международной арене. В своих международных контактах мы настаивали и продолжим настаивать на том, что Лукашенко более не имеет права назначать послов. Мы также призываем послов иностранных государств воздержаться от вручения верительных грамот Лукашенко».





Фото: nn.by

Отец всю жизнь во власти, знаком с Лукашенко





Фото: mogilev-region.gov.by

Дважды работал в Италии

Работал в Администрации президента во время похолодания отношений в Западом

Не стесняется делать резкие заявления, «разоблачает» Запад





Фото: ria.ru

«Данный вопрос необходимо адресовать не МИД, а компетентным медицинским специалистам».

Повторит ли Глаз путь Латушко?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отец знаком с Лукашенко. 4 факта о пресс-секретаре МИДа, которого Италия не принимает послом UDF рассказывает об интересных фактах из биографии Анатолия Глаза.