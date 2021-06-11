Тематический передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск из России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск из России прибыл тематический передвижной музей «Поезд Победы». В его вагонах представлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, передает ТАСС .

Заместитель главы администрации президента республики Игорь Луцкий, выступая на церемонии встречи, подчеркнул, что две страны вместе противостоят попыткам искажения правды о победе над фашизмом.

«Против Беларуси и России идут непрекращающиеся информационные войны и атаки. Нашим людям пытаются навязать насквозь фальшивые исторические нарративы», – сказал он.

Луцкий выразил уверенность в том, что народы обеих стран отстоят «правду и право на память о подвиге, на право на суверенное развитие сегодня и на будущее».

Как сказала заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, «та страна, которая была единой общностью и освободила весь мир от фашизма, помнит свою историю и всегда ее будет помнить».

Тематический передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по Беларуси с 11 по 28 июня 2021 года. С 11 по 13 июня экспозиция будет находиться в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня – жители Витебска. Потом поезд сделает остановку в Полоцке, затем в Гродно, Бресте, Гомеле. Завершится показ экспозиции в Могилеве в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что экспозицию посетят более 16 тысяч человек.

«Поезд Победы» – это иммерсивная инсталляция, которая располагается в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. Для этого используются видеопроекторы, видеостены и сенсорные столы. Световые и звуковые эффекты воспроизводят накал воздушных боев и танковых сражений, позволяют представить тяготы походной жизни солдат.