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Пенсионерка из Бобруйска приобрела комплект постельного белья с рук втридорога
Источник материала: БT
Находили покупательниц на улицах города и продавали одеяла втридорога. В милицию обратилась пенсионерка из Бобруйска и рассказала, что ее обманули при покупке.
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Находили покупательниц на улицах города и продавали одеяла втридорога. В милицию обратилась пенсионерка из Бобруйска и рассказала, что ее обманули при покупке. ...
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