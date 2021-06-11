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Пенсионерка из Бобруйска приобрела комплект постельного белья с рук втридорога

11.06.2021 12:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Находили покупательниц на улицах города и продавали одеяла втридорога. В милицию обратилась пенсионерка из Бобруйска и рассказала, что ее обманули при покупке. 

Женщину возле ее подъезда встретили две незнакомки и предложили купить три одеяла и комплект постельного белья за 400 рублей. Когда покупательница согласилась и рассчиталась с "продавцом", то в нагрузку пенсионерку уговорили купить другие предметы интерьера. Итог - еще 200 рублей. Но позже экспертиза показала, что стоимость всех изделий минимум в 3 раза меньше. Неделей раньше в милицию с подобной проблемой обращалась еще одна жительница Бобруйска. Схема похожая: домой к пострадавшей пришли две женщины якобы из больницы и предложили купить одеяла. За комплект та отдала 200 рублей, по факту же их  цена 76 рублей. В обоих случаях разбираются правоохранители. 

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    Находили покупательниц на улицах города и продавали одеяла втридорога. В милицию обратилась пенсионерка из Бобруйска и рассказала, что ее обманули при покупке.  ...
     
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