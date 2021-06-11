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По факту аварии в Мостовском районе возбуждено уголовное дело

11.06.2021 12:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

СК возбудил уголовное дело в отношении водителя Renault, который попал в аварию накануне в Мостовском районе. Напомним, там погибли две девочки 12 и 13 лет. Шофер и еще один пассажир - 57-летняя женщина - в тяжелом состоянии в больнице. Сообщается, что это бабушка и дедушка погибших школьниц. Как сообщают в СК, мужчина за рулем Renault двигался по дороге Р142 Зельва - Деречин - Медвиновичи. В районе деревни Большие Озерки съехал в правый по ходу движения кювет, где столкнулся с придорожным деревом. 

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СК возбудил уголовное дело в отношении водителя Renault, который попал в аварию накануне в Мостовском районе. Напомним, там погибли две девочки 12 и 13 лет. Шофер и еще...
 
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