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В Минске задержали 17-летнего парня из Узды во время раскладки психотропов

11.06.2021 12:38 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы купить мотоцикл, решил продавать наркотики. В Минске задержали 17-летнего парня из Узды во время раскладки психотропов. При себе у юноши нашли 20 свертков с мефедроном общим весом более 60 граммов. Парень приехал в столицу с конкретной целью: сделать закладки. Работал на наркомаркет около месяца. Со слов задержанного, таким способом он планировал заработать деньги на покупку мотоцикла. Теперь мечта может осуществиться нескоро, парню грозит до 15 лет тюрьмы. 

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    Теги: Витебск, Минск
     
     
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    Чтобы купить мотоцикл, решил продавать наркотики. В Минске задержали 17-летнего парня из Узды во время раскладки психотропов. При себе у юноши нашли 20 свертков с...
     
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