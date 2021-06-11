Источник материала: БT

Чтобы купить мотоцикл, решил продавать наркотики. В Минске задержали 17-летнего парня из Узды во время раскладки психотропов. При себе у юноши нашли 20 свертков с мефедроном общим весом более 60 граммов. Парень приехал в столицу с конкретной целью: сделать закладки. Работал на наркомаркет около месяца. Со слов задержанного, таким способом он планировал заработать деньги на покупку мотоцикла. Теперь мечта может осуществиться нескоро, парню грозит до 15 лет тюрьмы.



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