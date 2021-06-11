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Мнение: «Не станут с белорусскими властями обсуждать списки на амнистию и выяснять, кто политический, а кто — нет»

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о санкциях ЕС и поддержке России.

— Вчера российский посол в Беларуси внес бесценный вклад в стабилизацию легитимности. Потому что кто только из России в эту легитимность уже не вкладывался. Неприлично послу отставать. Так что посол пообещал не оставить братские белорусские власти в беде и открыть российский рынок для белорусских товаров, когда их прогонят из Европы.

И ты же понимаешь, насколько эта поддержка бесценна? В том смысле, что ни послу, ни России она ничего не стоила. Потому что, когда посла спросили, какие конкретно товары он имел в виду, посол сказал, что с конкретными товарами будут разбираться конкретные федеральные органы. Вот, видимо, белорусская нефть и калий будут пользоваться в России особенно устойчивым спросом.

И пока посол обещает не оставить белорусские власти в беде, российский Газпром готовится в разы сократить транзит газа через белорусскую территорию. А российский Минфин передает, что никаких финансовых кредитов белорусским властям он уже обещать не может, но еще готов подумать по поводу связанных.

По-моему, уже даже белорусские власти осознали всю ценность российской поддержки. По крайней мере, восторгов по поводу солидарного с союзником ответа недоброжелателям, мне кажется, стало поменьше.

Потому что даже самые бескомпромиссные и решительные вербальные интервенции не заменят белорусским банкам SWIFT, который вчера посоветовал отключить Европарламент. Вот, мне, кстати, кажется, что в прежние времена даже немилосердная Тихановская не грозилась его отключать. 

И, по-моему, ты зря беспокоишься, что белорусские власти сейчас продадут Евросоюзу несколько десятков политических и Евросоюз на этом успокоится. Потому что нынешние санкции ведь на самом деле не про освобождение политических или даже белорусскую демократию.

Они больше про безопасность полетов и публичное наказание того, кто эту безопасность нарушил. Как бы ЕС ни переживал за белорусскую демократию, за безопасность своих полетов он переживает все-таки немножечко больше. И если не наказать того, кто первым поднял над своими самолетами Веселого Роджера, то лидерам других альтернативных демократий тоже захочется попробовать. Так что не станут с белорусскими властями обсуждать списки на амнистию и выяснять, кто политический, а кто — нет. И имитация жестов доброй воли тоже не поможет.

 
 
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