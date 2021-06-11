Семейная пара из Беларуси отправилась в Турцию с поддельными документами. Теперь им грозит до трёх лет лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Семейная пара отправилась на отдых в Турцию с поддельными документами, чтобы не находиться в самоизоляции по приезде. Против них возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

В марте этого года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина обратились в турфирму, чтобы поехать на отдых в Турцию. В компании их сразу предупредили, что по прилету им нужно будет находиться 10 дней дома на самоизоляции. Это условие их не устроило, и они решили отказаться от путевки.

Тогда в турфирме им предложили оформить поддельные документы – подложные приказы о командировании их в качестве сотрудников турфирмы. Супруги согласились и улетели на отдых.

На паспортном контроле по возвращении в Беларусь всё вскрылось. Пару обвиняют по предварительному сговору (ч.2 ст. 380 УК). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: СК

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