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Семейная пара из Беларуси отправилась в Турцию с поддельными документами. Теперь им грозит до трёх лет лишения свободы

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семейная пара из Беларуси отправилась в Турцию с поддельными документами. Теперь им грозит до трёх лет лишения свободы

Семейная пара отправилась на отдых в Турцию с поддельными документами, чтобы не находиться в самоизоляции по приезде. Против них возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

В марте этого года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина обратились в турфирму, чтобы поехать на отдых в Турцию. В компании их сразу предупредили, что по прилету им нужно будет находиться 10 дней дома на самоизоляции. Это условие их не устроило, и они решили отказаться от путевки.

Тогда в турфирме им предложили оформить поддельные документы – подложные приказы о командировании их в качестве сотрудников турфирмы. Супруги согласились и улетели на отдых. 

На паспортном контроле по возвращении в Беларусь всё вскрылось. Пару обвиняют по предварительному сговору (ч.2 ст. 380 УК). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: СК

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Семейная пара отправилась на отдых в Турцию с поддельными документами, чтобы не находиться в самоизоляции по приезде. Против них возбуждено уголовное...
 
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