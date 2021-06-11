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Стартует 20-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартует 20-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Время для стихов и музыки. 11 июня стартует 20-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. Он продлится три дня. Свое приветствие участникам направил и Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем творческого вдохновения, конкурсантам – ярких выступлений, а гостям – незабываемых впечатлений от встречи с высоким искусством. Также Глава государства выразил уверенность, что в Год народного единства фестиваль укрепит мир и согласие в нашем обществе.

В программе – не только стихи и музыка. Зрителей ждут спектакли для детей и взрослых, скульптурные экспозиции, творческие встречи. Будут работать открытые площадки, развернется «Город мастеров». Подготовлен и праздничный фейерверк. 

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Время для стихов и музыки. 11 июня стартует 20-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. Он продлится три дня. Свое приветствие участникам...
 
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