Источник материала: ОНТ

Время для стихов и музыки. 11 июня стартует 20-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. Он продлится три дня. Свое приветствие участникам направил и Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем творческого вдохновения, конкурсантам – ярких выступлений, а гостям – незабываемых впечатлений от встречи с высоким искусством. Также Глава государства выразил уверенность, что в Год народного единства фестиваль укрепит мир и согласие в нашем обществе.

В программе – не только стихи и музыка. Зрителей ждут спектакли для детей и взрослых, скульптурные экспозиции, творческие встречи. Будут работать открытые площадки, развернется «Город мастеров». Подготовлен и праздничный фейерверк.

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