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Услуга электронной очереди появилась в пункте пропуска Каменный Лог

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Услуга электронной очереди появилась в пункте пропуска Каменный Лог

Комфортные условия для водителей и экономия времени на пересечение границы. Услуга электронной очереди появилась в пункте пропуска Каменный Лог. 

Теперь водители большегрузов могут заранее забронировать время въезда в пункт пропуска, а также воспользоваться зоной ожидания. Для этого нужно оставить заявку на сайте и приехать к месту стоянки. Чтобы не пропустить свою очередь – вся информация высвечивается на информационном табло, а камеры автоматически считывают номера машин. 

Услуга доступна не только для водителей фур, но и для легковых автомобилей и даже для автобусов. В скором времени система электронной очереди появится еще в четырех пунктах пропуска. 

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Комфортные условия для водителей и экономия времени на пересечение границы. Услуга электронной очереди появилась в пункте пропуска Каменный Лог.  Теперь водители...
 
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