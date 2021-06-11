В Эфиопии сотни тысяч человек – на грани голода

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Эфиопии достигла катастрофического уровня. Такого тяжелого положения за последнее десятилетие не было на всей планете, заявляют в ООН.

Сотни тысяч человек на грани настоящего голода. Нехватка продовольствия охватывает 5,5 миллионов человек. Это 70% населения автономного региона Тыграй, где продолжается вооруженный конфликт с правительством Эфиопии.

Уничтожены многие фермы, перебит скот, потеряны резервы семян. Люди бегут от войны, постоянно перемещаясь. Это сильно усложняет организацию пунктов раздачи гуманитарной помощи.

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