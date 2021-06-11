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Какие музыкальные фестивали пройдут в Беларуси летом 2021? Рассказали в Министерстве культуры

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие музыкальные фестивали пройдут в Беларуси летом 2021? Рассказали в Министерстве культуры

Какие летние музыкальные фестивали пройдут в Беларуси, рассказала в студии «Нашего утра» заместитель начальника главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович.

Ближайший фестиваль в Беларуси – XX-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно. В прошлом году из-за пандемии он не состоялся, но в этом его ждут как никогда. Фестиваль стартует 11 июня и будет идти в течение трех дней.

Тем временем в Поставах пройдет фестиваль «Звенят цымбалы и гармоник». 

19-20 июня состоится фестиваль хорового искусства «Певчее поле» на берегу озера Нарочь.

В июле пройдет фестиваль фольклорного искусства «Берагіня» в г.п. Октябрьский.

Праздник «Купалье» состоится с 10 на 11 июля в агрогородке Александрия. Основным событием праздника станет главный концерт «Песні маёй краіны», который был сформирован по заявкам местных жителей. Главными гостями шоу-программы станут Олег Газманов, Константин Москович и рэпер Серёга.

Также в этом году 14-19 июля состоится «Славянский базар в Витебске». В нем примут участие 32 страны.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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