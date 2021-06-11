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Жители Греции вышли на забастовку против правительственного законопроекта о труде
Источник материала: ОНТ
Тысячи жителей Греции вышли на забастовку против правительственного законопроекта о труде. Страна парализована: стал общественный и морской транспорт.
Профсоюзы, организовавшие протест, опасаются, что новый закон серьезно ущемит права граждан, позволив продлить рабочий день с восьми до десяти часов, отменить пятидневку.
В Греции, где уровень безработицы самый высокий в Европе, люди опасаются, что с появлением новых мер, работодатели начнут эксплуатировать сотрудников.
Власти же заверяют, нововведения модернизируют устаревшие законы, принятые еще до появления интернета. И позволят более гибко решать проблемы с оплатой переработок и выявлением случаев ухода от налогов.
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Тысячи жителей Греции вышли на забастовку против правительственного законопроекта о труде. Страна парализована: стал общественный и морской транспорт. Профсоюзы,...
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