Жители Греции вышли на забастовку против правительственного законопроекта о труде

Источник материала: ОНТ

Тысячи жителей Греции вышли на забастовку против правительственного законопроекта о труде. Страна парализована: стал общественный и морской транспорт.

Профсоюзы, организовавшие протест, опасаются, что новый закон серьезно ущемит права граждан, позволив продлить рабочий день с восьми до десяти часов, отменить пятидневку.

В Греции, где уровень безработицы самый высокий в Европе, люди опасаются, что с появлением новых мер, работодатели начнут эксплуатировать сотрудников.

Власти же заверяют, нововведения модернизируют устаревшие законы, принятые еще до появления интернета. И позволят более гибко решать проблемы с оплатой переработок и выявлением случаев ухода от налогов.

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