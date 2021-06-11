|
Новые протесты в Израиле: на улицы Восточного Иерусалима вышли десятки палестинцев
Источник материала: ОНТ
Очередные столкновения в Израиле. На акцию протеста в Восточном Иерусалиме вышли десятки палестинцев.
Причина народного недовольства – выселение представителей этой диаспоры с некоторых районов. Между демонстрантами и силами безопасности произошли столкновения. Палестинцы ранее обращались в суд, но он отложил рассмотрение дела. Подобные протесты в городском районе Шейх Джарра переросли в крупный конфликт между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. А 10 июня палестинские протестующие попытались помешать одному из членов израильского кнессета войти в Старый город. Они выступали против марша израильского флага по мусульманскому району. Также не обошлось без стычек. Усмиряли толпу слезоточивым газом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередные столкновения в Израиле. На акцию протеста в Восточном Иерусалиме вышли десятки палестинцев. Причина народного недовольства – выселение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)