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Новые протесты в Израиле: на улицы Восточного Иерусалима вышли десятки палестинцев

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые протесты в Израиле: на улицы Восточного Иерусалима вышли десятки палестинцев

Очередные столкновения в Израиле. На акцию протеста в Восточном Иерусалиме вышли десятки палестинцев. 

Причина народного недовольства – выселение представителей этой диаспоры с некоторых районов. Между демонстрантами и силами безопасности произошли столкновения. Палестинцы ранее обращались в суд, но он отложил рассмотрение дела. Подобные протесты в городском районе Шейх Джарра переросли в крупный конфликт между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. А 10 июня палестинские протестующие попытались помешать одному из членов израильского кнессета войти в Старый город. Они выступали против марша израильского флага по мусульманскому району. Также не обошлось без стычек. Усмиряли толпу слезоточивым газом. 

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Очередные столкновения в Израиле. На акцию протеста в Восточном Иерусалиме вышли десятки палестинцев.  Причина народного недовольства – выселение...
 
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