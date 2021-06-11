Новые протесты в Израиле: на улицы Восточного Иерусалима вышли десятки палестинцев

Источник материала: ОНТ

Очередные столкновения в Израиле. На акцию протеста в Восточном Иерусалиме вышли десятки палестинцев.

Причина народного недовольства – выселение представителей этой диаспоры с некоторых районов. Между демонстрантами и силами безопасности произошли столкновения. Палестинцы ранее обращались в суд, но он отложил рассмотрение дела. Подобные протесты в городском районе Шейх Джарра переросли в крупный конфликт между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. А 10 июня палестинские протестующие попытались помешать одному из членов израильского кнессета войти в Старый город. Они выступали против марша израильского флага по мусульманскому району. Также не обошлось без стычек. Усмиряли толпу слезоточивым газом.

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