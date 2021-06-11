﻿ Как отследить доставку любой посылки?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как отследить доставку любой посылки?

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как отследить доставку любой посылки?

В наше время мы давно привыкли к тому, что, кроме государственной почты, есть возможность отправить посылку, воспользовавшись услугами и других служб доставки. В этом процессе и отправителю, и получателю всегда интересно знать, на каком этапе пути находится посылка в определенный момент времени. Каждая служба предоставляет такую возможность внутри своей сети. Но теперь появился сервис, позволяющий с одного сайта отследить путь товара, отправленного разными транспортными службами и в разных странах.

Что это такое?

Благодаря новому сервису отслеживание посылок онлайн по всему миру стало очень простым занятием. Нет необходимости искать сайты перевозчиков, достаточно знать трек-номер, а с его помощью данная служба автоматически найдет посылку, где бы она ни была. С его помощью можно проследить за грузом, отправленным через услуги очень многих служб доставки грузов Европы, Америки, Азии и Африки. Всего в списке базы данных сайта находится более 800 таких компаний.

Как это работает?

Функционал сайта максимально простой, с ним справится любой человек. Для того чтобы осуществить поиск своей посылки, необходимо выполнить следующие действия:

  1. зайти на предлагаемый сайт сервиса поиска почтовых отправлений;
  2. вписать трек-номер посылки в поле поиска;
  3. нажать клавишу «отследить»;
  4. в течение кратчайшего времени система найдет указанное отправление и покажет точное местонахождение посылки в данное время.

Трек-номер – это индивидуальный цифровой или буквенно-цифровой номер, который присваивается зарегистрированному почтовому отправлению.

При международных отправлениях начать отслеживать посылку можно только с момента попадания ее на сортировочный пункт. На регистрацию, упаковку и транспортировку груза до этого пункта обычно уходит от 2 до 7 дней.

Для более удобного пользования сервисом можно скачать предлагаемые мобильные приложения.

Путь прохождения посылки

Все путешествие отправленного груза выглядит следующим образом:

  1. упаковка и отгрузка продавцом;
  2. прохождение процесса сортировки в стране покупки товара;
  3. прибытие на пограничный пункт;
  4. транспортировка в страну покупателя;
  5. нахождение на таможне;
  6. отправка на сортировочный пункт;
  7. прибытие в указанное отделение почты.

Воспользовавшись удобным сервисом и зная трек-код своего отправления, можно легко отслеживать местонахождение своей посылки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В наше время мы давно привыкли к тому, что, кроме государственной почты, есть возможность отправить посылку, воспользовавшись услугами и других служб доставки. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шведские депутаты предлагают использовать на официальном уровне национальный бело-красно-белый флаг Беларуси вместо красно-зеленого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by