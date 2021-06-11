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Как отследить доставку любой посылки?
Источник материала: ОНТ
В наше время мы давно привыкли к тому, что, кроме государственной почты, есть возможность отправить посылку, воспользовавшись услугами и других служб доставки. В этом процессе и отправителю, и получателю всегда интересно знать, на каком этапе пути находится посылка в определенный момент времени. Каждая служба предоставляет такую возможность внутри своей сети. Но теперь появился сервис, позволяющий с одного сайта отследить путь товара, отправленного разными транспортными службами и в разных странах.
Что это такое?
Благодаря новому сервису
Как это работает?
Функционал сайта максимально простой, с ним справится любой человек. Для того чтобы осуществить поиск своей посылки, необходимо выполнить следующие действия:
Трек-номер – это индивидуальный цифровой или буквенно-цифровой номер, который присваивается зарегистрированному почтовому отправлению.
При международных отправлениях начать отслеживать посылку можно только с момента попадания ее на сортировочный пункт. На регистрацию, упаковку и транспортировку груза до этого пункта обычно уходит от 2 до 7 дней.
Для более удобного пользования сервисом можно скачать предлагаемые мобильные приложения.
Путь прохождения посылки
Все путешествие отправленного груза выглядит следующим образом:
Воспользовавшись удобным сервисом и зная трек-код своего отправления, можно легко отслеживать местонахождение своей посылки.
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В наше время мы давно привыкли к тому, что, кроме государственной почты, есть возможность отправить посылку, воспользовавшись услугами и других служб доставки. В...
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