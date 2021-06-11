Как отследить доставку любой посылки?

Источник материала: ОНТ

В наше время мы давно привыкли к тому, что, кроме государственной почты, есть возможность отправить посылку, воспользовавшись услугами и других служб доставки. В этом процессе и отправителю, и получателю всегда интересно знать, на каком этапе пути находится посылка в определенный момент времени. Каждая служба предоставляет такую возможность внутри своей сети. Но теперь появился сервис, позволяющий с одного сайта отследить путь товара, отправленного разными транспортными службами и в разных странах.

Что это такое?

Благодаря новому сервису отслеживание посылок онлайн по всему миру стало очень простым занятием. Нет необходимости искать сайты перевозчиков, достаточно знать трек-номер, а с его помощью данная служба автоматически найдет посылку, где бы она ни была. С его помощью можно проследить за грузом, отправленным через услуги очень многих служб доставки грузов Европы, Америки, Азии и Африки. Всего в списке базы данных сайта находится более 800 таких компаний.

Как это работает?

Функционал сайта максимально простой, с ним справится любой человек. Для того чтобы осуществить поиск своей посылки, необходимо выполнить следующие действия:

зайти на предлагаемый сайт сервиса поиска почтовых отправлений; вписать трек-номер посылки в поле поиска; нажать клавишу «отследить»; в течение кратчайшего времени система найдет указанное отправление и покажет точное местонахождение посылки в данное время.

Трек-номер – это индивидуальный цифровой или буквенно-цифровой номер, который присваивается зарегистрированному почтовому отправлению.

При международных отправлениях начать отслеживать посылку можно только с момента попадания ее на сортировочный пункт. На регистрацию, упаковку и транспортировку груза до этого пункта обычно уходит от 2 до 7 дней.

Для более удобного пользования сервисом можно скачать предлагаемые мобильные приложения.

Путь прохождения посылки

Все путешествие отправленного груза выглядит следующим образом:

упаковка и отгрузка продавцом; прохождение процесса сортировки в стране покупки товара; прибытие на пограничный пункт; транспортировка в страну покупателя; нахождение на таможне; отправка на сортировочный пункт; прибытие в указанное отделение почты.

Воспользовавшись удобным сервисом и зная трек-код своего отправления, можно легко отслеживать местонахождение своей посылки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram