В США по делу штурма Капитолия задержаны около 500 человек

Источник материала: ОНТ

По следам капитолийского штурма. В США задержаны около полутысячи человек.

Перед Конгрессом отчитался глава ФБР. Демократов не устраивают темпы расследования. Между тем адвокаты задержанных говорят: из их клиентов в прямом смысле выбивают показания. На родных, друзей и соседей, принимавших участие в штурме Капитолия, американцы написали 140 тысяч доносов. Аресты на этом явно не закончатся.

События 6 января в Вашингтоне демократы расценивают как теракт. А участники – не разочарованные избиратели, а белые расисты. По американским законам, к внутреннему терроризму относятся преступления, в том числе, совершенные на почве расовой ненависти, во имя экстремистских идей или антиправительственных идеалов.

А потому – кратчайший путь к доказательству вины задержанных – объявление всего «трампизма» идеологией радикалов, подрывающих основы американской демократии. Эксперты после доклада директора ФБР сделали вывод, что следствие работает именно в этом направлении.

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