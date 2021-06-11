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В США по делу штурма Капитолия задержаны около 500 человек
Источник материала: ОНТ
По следам капитолийского штурма. В США задержаны около полутысячи человек.
Перед Конгрессом отчитался глава ФБР. Демократов не устраивают темпы расследования. Между тем адвокаты задержанных говорят: из их клиентов в прямом смысле выбивают показания. На родных, друзей и соседей, принимавших участие в штурме Капитолия, американцы написали 140 тысяч доносов. Аресты на этом явно не закончатся.
События 6 января в Вашингтоне демократы расценивают как теракт. А участники – не разочарованные избиратели, а белые расисты. По американским законам, к внутреннему терроризму относятся преступления, в том числе, совершенные на почве расовой ненависти, во имя экстремистских идей или антиправительственных идеалов.
А потому – кратчайший путь к доказательству вины задержанных – объявление всего «трампизма» идеологией радикалов, подрывающих основы американской демократии. Эксперты после доклада директора ФБР сделали вывод, что следствие работает именно в этом направлении.
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По следам капитолийского штурма. В США задержаны около полутысячи человек. Перед Конгрессом отчитался глава ФБР. Демократов не устраивают темпы расследования....
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