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Небезопасные детские погремушки продавались в Могилеве
Источник материала: ОНТМогилеве" class="one-news__figure-img">
На прилавках магазина крупной торговой сети в Могилеве были обнаружены небезопасные детские погремушки. Об этом рассказали в Госстандарте,
Проведенные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек». Согласно правилам, игрушка, а также составные ее части, должны выдерживать механические нагрузки, которые могут быть нанесены при эксплуатации. Игрушка не должна при этом разрушаться, предоставляя угрозу для жизни или здоровья ребенка.
Специалистами были проведены испытания, во время которых погремушку ударили. Та разбилась на части, которые могут привести к удушью. В связи с этим ввоз и продажа данного товара в стране были запрещены Госстандартом.
Фото: pixabay
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На прилавках магазина крупной торговой сети в Могилеве были обнаружены небезопасные детские погремушки. Об этом рассказали в Госстандарте, пишет БЕЛТА....
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