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В Минске спасен мужчина, который хотел прыгнуть с 10 этажа высотки на ул. Семеняко

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске спасен мужчина, который хотел прыгнуть с 10 этажа высотки на ул. СеменякоМинске спасен мужчина, который хотел прыгнуть с 10 этажа высотки на ул. Семеняко" class="one-news__figure-img">

В Минске спасен мужчина, который хотел выпрыгнуть из окна высотного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС.

30-летний мужчина сам позвонил в МЧС и сообщил, что готов выпрыгнуть из окна. Диспетчер все время разговаривала с ним, отговаривая от самоубийства. Параллельно с этим на место были отправлены спасатели.

Водитель оградил пространство перед домом, а два спасателя поднялись к мужчине на 10 этаж. Снизу были расставлены «кубы жизни».

Пока спасатели разговаривали с мужчиной и отвлекали его, один из них осторожно подбирался к нему со спины. Когда гражданин собирался спрыгнуть, спасатель схватил его и затянул внутрь подъезда. Мужчина был передан медикам, после чего доставлен в больницу.

Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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В Минске спасен мужчина, который хотел выпрыгнуть из окна высотного жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. 30-летний мужчина сам позвонил в МЧС и сообщил, что готов...
 
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