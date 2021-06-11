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Илон Маск представил самую быструю Tesla. Она разгоняется до 96,5 км/ч за две секунды

11.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск представил самую быструю Tesla. Она разгоняется до 96,5 км/ч за две секунды

Американская компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, представила накануне новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл сам Маск, трансляция шла на сайте компании, передает ТАСС.

В компании Tesla заверили, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства. 

Model S Plaid меньше чем за две секунды может разогнаться до 96,5 км/ч. А максимальная скорость электромобиля – выше 320 км/ч. Также авто может проехать без подзарядки более 620 км. Стоимость Model S Plaid – около $130 тыс.

Маск рассказал, что на 25 автомобилей Model S Plaid уже сделали предзаказ. Модели доставляют заказчикам. За неделю поставят еще несколько сотен этих машин.

Фото: teslarati.com

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Американская компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, представила накануне новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл сам Маск, трансляция шла...
 
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