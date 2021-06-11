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Илон Маск представил самую быструю Tesla. Она разгоняется до 96,5 км/ч за две секунды
Источник материала: ОНТ
Американская компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, представила накануне новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл сам Маск, трансляция шла на сайте компании,
В компании Tesla заверили, что Model S Plaid является самым быстрым автомобилем серийного производства.
Model S Plaid меньше чем за две секунды может разогнаться до 96,5 км/ч. А максимальная скорость электромобиля – выше 320 км/ч. Также авто может проехать без подзарядки более 620 км. Стоимость Model S Plaid – около $130 тыс.
Маск рассказал, что на 25 автомобилей Model S Plaid уже сделали предзаказ. Модели доставляют заказчикам. За неделю поставят еще несколько сотен этих машин.
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Американская компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, представила накануне новый электромобиль Model S Plaid. Презентацию вёл сам Маск, трансляция шла...
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