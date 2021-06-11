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95 шаров и бочонок меда: Елизавета II получила подарок от Винни-Пуха

11.06.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Герой Disney обаятельный Винни-Пух и его создатели отдали дань уважения королеве Елизавете II: трогательное послание попало в специальный эпизод мультика.

21 апреля бабушке принцев Гарри и Уильяма исполнилось 95 лет, но праздник королевы был омрачен смертью ее супруга принца Филиппа. Поклонники решили поддерживать монарха: британцы присылали добрые письма во дворец и оставляли поздравления в соцсетях, а известные мультипликаторы решили подарить ей особенный подарок.

Поздравить Елизавету II решил сам Винни-Пух: в королевском выпуске о приключениях медведя и его друзей любимый герой всех детей готовит подарок ко дню рождения королевы своей страны.

По сюжету эпизода Винни решил подарить Ее Величеству бочонок меда и пытается привязать к нему 95 разноцветных праздничных шаров. К поздравлению также присоединяются и другие герои мультика – Пятачок, Тигра, Иа и даже Кристофер Робин. В мультфильме появилась и сама королева: мультипликаторы изобразили монарха в любимой шляпке, она наблюдает из окна за поздравительной процессией.

Ролик для Disney придумал художник Ким Рэймонд, и, по его словам, он вдохновлялся легендарными иллюстрациями из книги Алана Милна.

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Необычное поздравление мультипликаторов с днем рождения растрогало не только королеву, но и простых британцев.
 
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