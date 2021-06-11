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Лавров обсудит с Макеем ситуацию с Софией Сапегой

11.06.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема россиянки Софии Сапеги, которая арестована в Минске, будет обсуждена во время встречи глав МИД Беларуси и РФ.

Лавров обсудит с Макеем ситуацию с Софией Сапегой
Фото со страницы Софии в соцсети

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, «данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства».

Она также отметила, передает life.ru, вопрос «обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня».

Накануне посол РФ Евгений Лукьянов заявил, что «консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Софией Сапегой». По его словам, каких-либо жалоб на состояние здоровья или условия содержания она не сообщила.

«С ней работают три белорусских адвоката. Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Содержится она в СИЗО КГБ», — подчеркнул дипломат.

 

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Теги: Минск
 
 
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Тема россиянки Софии Сапеги, которая арестована в Минске, будет обсуждена во время встречи глав МИД Беларуси и РФ.
 
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