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Лавров обсудит с Макеем ситуацию с Софией Сапегой
Источник материала: Навiны
Тема россиянки Софии Сапеги, которая
Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, «данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства».
Она также отметила, передает
Накануне посол РФ Евгений Лукьянов заявил, что «консульский доступ к Сапеге
«С ней работают три белорусских адвоката. Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Содержится она в СИЗО КГБ», — подчеркнул дипломат.
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Тема россиянки Софии Сапеги, которая арестована в Минске, будет обсуждена во время встречи глав МИД Беларуси и РФ.
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