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Новый удар по Лукашенко: Москва хочет раздать российские паспорта всем гражданам Беларуси

11.06.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новый удар по Лукашенко: Москва хочет раздать российские паспорта всем гражданам Беларуси
Государственная Дума России / Reuters
Граждане Беларуси и Украины при желании смогут получить российские паспорта. Отказываться от белорусского и украинского гражданства при этом будет не обязательно. Эта норма содержится в законе о репатриации, который сегодня будет внесен на рассмотрение Государственной думы России, сообщает РИА Новости.

Законопроект направлен на возвращение соотечественников в Россию. Один из авторов документа — первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин — рассказал, что соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи предки проживали на территории современной России, а также украинцев и белорусов. Причем в случае с украинцами и белорусами предыстория проживания в России не нужна.

«Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — сказал Затулин.


Он считает, что предложенный алгоритм может привлечь в страну «миллионы соотечественников, прежде всего с Украины».

Рассматривать этот законопроект, по словам Затулина, будет скорее всего уже новый состав Госдумы.

Напомним, выборы депутатов в России пройдут осенью – в единый день голосования 19 сентября.
 
 
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Законопроект направлен на возвращение соотечественников в Россию.
 
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