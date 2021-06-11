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Новый удар по Лукашенко: Москва хочет раздать российские паспорта всем гражданам Беларуси
Источник материала: UDF
Государственная Дума России / Reuters
Законопроект направлен на возвращение соотечественников в Россию. Один из авторов документа — первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин — рассказал, что соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи предки проживали на территории современной России, а также украинцев и белорусов. Причем в случае с украинцами и белорусами предыстория проживания в России не нужна.
«Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — сказал Затулин.
Он считает, что предложенный алгоритм может привлечь в страну «миллионы соотечественников, прежде всего с Украины».
Рассматривать этот законопроект, по словам Затулина, будет скорее всего уже новый состав Госдумы.
Напомним, выборы депутатов в России пройдут осенью – в единый день голосования 19 сентября.
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Законопроект направлен на возвращение соотечественников в Россию.
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