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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рынок новых автомобилей обвалился на четверть с начала года Эксперты подсчитали, сколько было продано новых авто.

В мае были проданы 3 884 автомобиля, что на 39,2% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, свидетельствуютБАА.Надо отметить, что в мае прошлого года был отмечен годовой минимум продаж, а рекордным был март-2020, когда за месяц дилеры БАА продали 8 545 машин.В январе председатель правления БААназывал два сценария развития рынка в этом году: оптимистичная оценка предполагала сохранение продаж на уровне 2020 года, пессимистичная — падение на 10%.