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Белорусский рынок новых автомобилей обвалился на четверть с начала года

11.06.2021 13:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рынок новых автомобилей обвалился на четверть с начала года
Иллюстративное фото
Белорусский рынок новых легковых автомобилей сократился в январе-мае на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых машин участниками Белорусской автомобильной ассоциации за пять месяцев составили 18 426 единиц.

В мае были проданы 3 884 автомобиля, что на 39,2% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, свидетельствуют данные БАА.

Надо отметить, что в мае прошлого года был отмечен годовой минимум продаж, а рекордным был март-2020, когда за месяц дилеры БАА продали 8 545 машин.

В январе председатель правления БАА Сергей Михневич называл два сценария развития рынка в этом году: оптимистичная оценка предполагала сохранение продаж на уровне 2020 года, пессимистичная — падение на 10%.
 
 
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Эксперты подсчитали, сколько было продано новых авто.
 
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