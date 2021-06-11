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Белорусский рынок новых автомобилей обвалился на четверть с начала года
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В мае были проданы 3 884 автомобиля, что на 39,2% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года, свидетельствуют
Надо отметить, что в мае прошлого года был отмечен годовой минимум продаж, а рекордным был март-2020, когда за месяц дилеры БАА продали 8 545 машин.
В январе председатель правления БАА Сергей Михневич называл два сценария развития рынка в этом году: оптимистичная оценка предполагала сохранение продаж на уровне 2020 года, пессимистичная — падение на 10%.
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Эксперты подсчитали, сколько было продано новых авто.
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