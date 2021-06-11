Глава МИД Британии: У нас нет доказательств причастности РФ к посадке самолета Ryanair в Минске

Рейтер слова министра. "У нас нет ... доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии", — приводит агентствослова министра.





Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая рейс Ryanair был принудительно посажен в минском аэропорту из-за сообщения о якобы минировании, которое оказалось ложным.





В самолете находился основатель "экстремистского" Telegram-канала Nexta журналист Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой РФ Софьей Сапега. Они арестованы.





Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что борт вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении режима Лукашенко.