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Левон Халатрян: Я верю, что все, кто фабриковал дела, ответят по закону

11.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян рассказал, с какими мыслями едет на "химию".

Ему присудили 2 года "химии" якобы за грубое нарушение общественного порядка. С учетом полугода в СИЗО ему придется провести на "химии" год.

Сегодня стало известно, что его направляют в исправительное учреждение открытого типа, что в деревне Сушки Каменецкого района Брестской области. 

Левон Халатрян рассказал в интервью Свабодзе, как собирается на "химию".
 
 
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Волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян рассказал, с какими мыслями едет на "химию".
 
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