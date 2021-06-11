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Беларусь передала МиГ-29 военно-воздушным силам Сербии - видео
11.06.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На военном аэродроме в Батайнице состоялась торжественная церемония передачи четырех самолетов МиГ-29, доставленных из Беларуси на основании договора о военно-техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.
Военные самолеты приняты в военно-воздушные силы Сербии после капитального ремонта и модернизации на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах. Боевое применение истребителей повысит возможности ВВС и ПВО и сербской армии в целом.
Белорусская сторона безвозмездно передала боевые машины сербской армии два года назад. На протяжении нескольких лет шла работа над их усовершенствованием. После показательных полетов над аэродромом их осмотрела специальная совместная комиссия.
В церемонии приняли участие руководители Госкомвоенпрома Беларуси, посол Беларуси в Сербии, заместитель начальника штаба армии Сербии, заместитель министра обороны Сербии.
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Боевые истребители прошли глубокую модернизацию и капитальный ремонт на авиационном заводе в Барановичах.
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