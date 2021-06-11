Как зарабатывать на мусоре?

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено ВЗПП

Мировой рынок переработки мусора ежегодно растет быстрее, чем мировая экономика в целом. По данным Global View Research , за период 2020−2027 гг. его среднегодовой прирост составит 5,2%. Большая доля в объеме ― бумага и бумажные отходы, после них ― отходы электроники, металл и пластик. Регион СНГ остается догоняющим и в этой сфере. Но есть и удачные примеры.

Начнем с нескольких любопытных фактов:

По средней оценке , от 4 до 7% территории Украины занимают свалки при практически неработающей системе сортировки или вторичной переработки мусора

, от 4 до 7% территории Украины занимают свалки при практически неработающей системе сортировки или вторичной переработки мусора В России ежегодно под мусорные отходы выделяется 300−400 тысяч гектаров. Там за последние 15 лет в три раза увеличился объем ежегодных отходов

300−400 тысяч гектаров. Там за последние 15 лет в три раза объем ежегодных отходов В Беларуси, по прогнозам специалистов, вот-вот исчерпает свои возможности Тростенецкий мусорный полигон, куда свозятся отходы со всего Минска. Витебский полигон давно «забит» и смотрит прямо в окна новостроек. Согласно последним данным , ежегодно белорусы выбрасывают около 280 тысяч тонн пластиковых отходов. И только небольшая часть была собрана и переработана.

Однако прогресс есть. Вот несколько примеров:

В Госдуму России был внесен проект закона , потенциально обязывающий производителей и импортеров утилизировать 100% отходов от упаковки. Он может вступить в силу с начала 2022 года

В Украине вовсю идет борьба с пластиковыми пакетами. Буквально на днях был введен закон , запрещающий их продажу

В Беларуси принят ряд нормативных актов, которые позволяют рассчитывать на то, что даже при росте объемов производимого населением и компаниями мусора угроза экологии не будет расти пропорционально.

В СНГ объемы мусора продолжают расти. Этот сегмент бизнеса только начинает развиваться. Одним из таких предприятий стало ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» (ВЗПП) . Как функционирует частный белорусский завод по вторичной переработке мусора и что можно ожидать от бизнеса в этой сфере, в партнерском материале для «Про бизнес» рассказал руководитель компании Сергей Галыкин.

Как был создан ВЗПП?

ВЗПП был основан в 2015 году. Расположение завода было выбрано не случайно. Под Витебском есть свалка, которая, несмотря на переполненность, все еще принимает отходы. Сергей Галыкин вместе с партнером решили создать проект ― как полезный для Витебска и Витебского района, так и прибыльный: построить современный полигон и предприятие по переработке отходов.



Фото предоставлено ВЗПП

«С моим партнером мы начали работу над мусороперерабатывающим заводом и строительством нового полигона ТКО еще 10 лет назад. Под Витебском у нас есть свалка, она находится рядом с городом и уже много лет назад должна была быть закрыта. У нас были ресурсы и желание сделать что-то хорошее для города», ― делится Сергей.

Почему бизнес по мусоропереработке может быть прибыльным? Мусора с каждым днем становится все больше и больше, и это серьезно вредит экологии. Ресурс выглядит неисчерпаемым ― по поверхностным подсчетам, в среднем человек за год оставляет 300 кг отходов. «Из-за неразвитости этой сферы в Беларуси доход буквально валяется под ногами», ― продолжает предприниматель.

Сегодня штат компании состоит из 50 сотрудников, есть собственный парк специализированной техники, сортировочная станция, линия по производству вторичной гранулы, полимерной пленки, мобильный объект по переработке строительных отходов, мобильная установка по переработке деревянных отходов, линия для изготовления ПЭТ-флекса, пресса для бумаги, картона и прочих вторичных материальных ресурсов.



Фото предоставлено ВЗПП

Однако процесс открытия такого производства довольно сложен. Не каждый инвестор может рассчитывать на быстрое начало работы. Только сбор необходимой документации может занять 5−10 лет.

Процесс создания предприятия выглядит так:

Сначала выбирается место для полигона. Для этого производится множество исследований и согласований. В случае участка для строительства нового полигона ТКО ВЗПП этот этап занял порядка 6 лет. Проводятся общественные слушания. Разрабатывается проект. Проводятся государственная экологическая и строительная экспертизы проекта. Получается разрешение на строительство.

Чтобы дойти до этого момента, у инвесторов ВЗПП ушло 8 лет, а общий объем инвестиций достиг около $ 3 млн.

Как работает мусороперерабатывающий бизнес?

Бизнес-модель завода имеет высокую добавленную стоимость и включает сбор мусора, его сортировку, частичную переработку и продажу готовой продукции, захоронение остатков (хвостов) твердых коммунальных отходов.

Отрицательная стоимость сырья получается еще до входа на сортировочную станцию. За вывоз и захоронение ТКО предприятие получает деньги от собственника отходов. Это могут как компании, так и физические лица.

Вот как выглядит процесс работы ВЗПП:

1. Мусор собирается на территории Витебска и Витебского района. Завод получает платеж за вывоз мусора от пользователей этой услуги.

Услуга оказывается рентабельной при работе в радиусе 50 км от перерабатывающей станции или полигона. Увеличение радиуса работы может регулироваться через повышение тарифа.

2. Получив сырье по отрицательной стоимости, завод завозит его на сортировочную станцию. Там отдельно отбирают ПЭТ-бутылки, пленку, пластики различных видов, стекло, картон, жестяные банки. Это сырье отправляется на переработку.

3. Мусор, оставшийся после сортировки, захоранивается на свалке.



Фото предоставлено ВЗПП

Сейчас предприятие отправляет на переработку около 20% поступающих отходов. Соответственно, на этот объем снижается количество мусора, отправляемого на свалку. Это не только позитивно влияет на экологию, но значительно сокращает затраты компании на захоронения, а они составляют 1 рубль за куб. метр.

Сегодня в тестовом режиме работает завод по переработке пластика. В результате переработки получаются полимерные гранулы, которые применяются, например, для производства полиэтиленовых пленок, сельскохозяйственных нужд, строительства, а также для изготовления ящиков и даже стульев. Предприятие ждет получения лицензии на перерабтку отходов полимеров.

Компании выделены земельные участки под проектирование площадки для переработки строительных и пищевых отходов. После прохождения всего долгого пути проектирования и всяческих согласований ВЗПП собирается построить линии по обращению с пищевыми и строительными отходами (бетон, железобетон, кирпич и проч.). На данный момент компания получила все разрешения и согласования по изготовлению минеральных смесей и строительных материалов. В планах также переработка дерева.

Возможности инвестирования

На строительство мусороперерабатывающего комплекса ВЗПП привлекает внешние инвестиции. Большая доля инвестиций была привлечена российским партнером. В качестве одного из инструментов для привлечения дополнительных финансовых ресурсов компания использовала выпуск токенов на платформе Finstore . Токен — это инвестиционный инструмент, сходный с долговой облигацией. В отличие от классических облигаций регулятором при выпуске облигаций выступает не Нацбанк, а ПВТ.

С февраля 2021 года ВЗПП эмитировал три выпуска токенов в евро, долларах и российских рублях. На данный момент компания привлекла более € 215 тыс. и $ 145 тыс.

Особенность токенов ВЗПП ― низкий порог входа и высокие ставки по токенам в валюте. Стоит помнить, что доходы по токенам не облагаются подоходным налогом и налогом на прибыль, а также как инвестирование, так и выплата дохода, согласно Декрету № 8, происходят в иностранной валюте, что выгодно отличает токены, например, от облигаций.

Токены в USD Токены в EUR Токены в RUB Номинал в валюте размещения 50 20 5000 Процентная ставка 9,55 Дата начала обращения 01.04.2021 15.02.2021 01.04.2021 Дата окончания обращения 31.03.2025 14.02.2025 31.03.2024 Дата окончания продажи 30.09.2022 14.02.2022 30.09.2022 Возможность досрочного погашения 1 раз в полгода

Весь объем привлекаемых ресурсов идет на реализацию инвестиционных проектов, что выгодно отличает ВЗПП от других эмитентов — некоторые из них направляют инвестиции на погашение текущих займов и кредитов.

«На погашение текущих займов и обязательств нам хватает денежной массы, которую мы получаем в результате текущей деятельности. Поэтому все дополнительные вложения идут у нас в рост», ― резюмирует Сергей Галыкин.

Почему бизнес-модель завода устойчива?

ВЗПП организован как предприятие полного цикла ― от получения сырья до выпуска готовой продукции и захоронения остатков на своем полигоне ТКО. Работа с сырьем с отрицательной стоимостью, тщательная сортировка мусора и выпуск высоколиквидной готовой продукции делает модель предприятия уникальный и маржинальной, в том числе с моментальной оборачиваемостью.



Фото предоставлено ВЗПП

Уже сегодня мы отмечаем интерес в покупке произведенной из вторичных материальных ресурсов продукции со стороны зарубежных компаний, в том числе из России, ЕС и Китая. В случае проблем с белорусским рублем компания может быстро переориентировать продукцию на экспорт.

Какое влияние сможет оказать завод

В перспективе ВЗПП намерен перерабатывать 30−50% собираемых отходов и расширяться на другие регионы. Идеалом сейчас является Япония, где перерабатывается 90% и выше собираемого мусора.

«В Беларуси тоже возможно достичь этого показателя. Но стоимость обращения с отходами в нашей стране невысокая, как стоимость земельных участков под полигоны — даже по сравнению с Россией, где на куске земли, скорее, построят новый торговый центр, а не свалку», ― уверен Сергей Галыкин.

При этом, например, ПЭТ-бутылки и пленки разлагаются в земле как минимум в течение 150 лет. И закрытые свалки становятся абсолютно бесполезными участками земли. Этого можно и нужно избежать.

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