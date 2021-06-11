Нацбанк обещает: курс рубля будет укрепляться

Национальный банк может пойти на ужесточение монетарной политики в случае ускорения инфляции. Такое личное мнение высказала во время круглого стола 11 июня в Минске начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.





«Если инфляция в среднесрочном периоде будет выходить за пределы нашего целевого ориентира, наша монетарная политика может быть ужесточена. Это произойдет для того, чтобы не было избыточного давления на валютный рынок», — отметила Мирончик.

При этом она обратила внимание, что сейчас курс белорусского рубля «достаточно стабильный, и даже будет укрепляться».

«Это будет оказывать дезинфляционное влияние. Ситуация в будущем будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с экспортом, наши торговые отношения с Россией. Если не будет шоков на валютном рынке и мы будем видеть укрепление рубля, это будет снижать инфляционные риски», — предположила Мирончик.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе—мае составила 5,2%, превысив официальную цель (5%), в годовом выражении — 9,4%.

По мнению специалистов Нацбанка, ускорение инфляции в 2021 году связано с переносом прошлогоднего роста валютного курса на цены, а также с увеличением цен на мировом рынке продовольствия и отменой налоговых льгот в начале года для поставщиков лекарств.

С учетом возникших процессов инфляция по итогам года может составить 7%, предполагают в Нацбанке.

«Наша цель на этот год — чтобы инфляция была в районе 7%. Мы рассчитываем, что во втором полугодии будет наблюдаться замедление инфляции», — сообщил заместитель начальника управления экономического анализа главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Петр Милевский, выступая в апреле на медиазавтраке, организованном Исследовательским центром ИПМ.

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