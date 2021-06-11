Определены продукты, не помогающие в борьбе с лишним весом

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Диетический йогурт является популярным выбором для тех, кто хочет сократить калории. Однако диетические йогурты также имеют тенденцию быть более обработанными и содержать больше искусственных ингредиентов. Однако не стоит забывать, что жир, потребляемый в умеренных количествах, является питательным веществом, которое заставляет нас чувствовать себя более полными и поэтому может предотвратить переедание позже. Если вы поклонник йогурта, не бойтесь выбрать полножирную версию.Зеленый чай часто рекламируют как чудо похудения. Хотя он имеет некоторые преимущества для здоровья, исследования показывают, что ожидаемая потеря веса, скорее всего, минимальна. Добавление ежедневной чашки зеленого чая не вредно, но вряд ли приведет к заметной разнице в вашей талии.Рисовые лепешки – это закуска с очень низким содержанием калорий. Однако в них также очень мало питательных веществ. Для получения ощущения насыщения вам потребуется большое количество рисовых лепешек, что противоречит цели попытки похудеть.Если вы пристрастились к газировке, замена обычной на диетическую может показаться хорошей идеей.Но некоторые исследования показывают, что употребление более искусственно подслащенных напитков может на самом деле увеличить риск пристрастия к сахару и увеличения веса.Обезжиренное молоко часто считается более здоровым выбором по сравнению с цельным молоком. Однако исследования показали, что люди, употребляющие больше полножирных молочных продуктов, как правило, весят меньше. Это может быть потому, что жир более насыщает.Сок из сельдерея является широко популярной тенденцией похудения. Однако нет никаких научных исследований, доказывающих, что это работает. Кроме того, многие коммерческие соковые продукты из сельдерея также содержат другие соки, чтобы сбалансировать горький вкус сельдерея, которые содержат добавленные сахара.Протеиновые батончики – это, казалось бы, здоровый и удобный вариант перекуса. Однако многие из них на самом деле содержат много калорий, жиров и сахара, что способствует увеличению веса. Если вы собираетесь есть протеиновый батончик, выберите батончик с меньшим количеством натуральных ингредиентов, например RX Bar. Однако такой пищей всё же не стоит злоупотреблять.Яблочный уксус является одним из самых популярных продуктов для похудения. Сторонники утверждают, что это может уменьшить голод и помочь в потере веса. Однако так же существует мало доказательств в пользу данных утверждений.Если вы любите сладкое или любите кофе с сахаром, возможно, вы попытаетесь переключиться на искусственные подсластители. Однако неясно, насколько лучше эти подсластители на самом деле для вас. Всё дело в том, что искусственные подсластители на вкус значительно слаще обычного сахара и могут на самом деле увеличить тягу к сладкой пище.Диетологи рекомендуют вместо этих модных продуктов для “похудения” отдавать предпочтение более питательным, цельным продуктам, таким как фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки, которые помогут вам похудеть, оставаться сытыми и поддерживать вес.