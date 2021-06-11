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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

«А травма была получена от удара тупым предметом по голове», - добавил Сергей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело Легкоступовой открывают заново: появились новые данные экспертизы Ранее стало известно о том, что на вдовца Валентины Леонидовны было совершено покушение.

Некоторое время назад главный судмедэксперт столицыи представитель центра психологии и наркологии имени Сербскогопришли к выводу, что Валентина Леонидовна скончалась из-за повреждения головы и полиорганной недостаточности. Недуг был вызван частым распитием спиртного. При этом специалисты заявили – смерть певицы не носила насильственного характера.поставил под сомнение это заявление и назначил новую экспертизу. Результаты оказались неожиданными.По словам адвоката,умерла из-за серьезной черепно-мозговой травмы.Жорин поделился еще одной шокирующей подробностью – оказывается, исполнительницу хита «Ягода-малина» несколько раз стукнули по голове, передает Телепрограмма.Представитель интересов семьи Легкоступовой отметил, что по этому факту будет возбуждено уголовное дело. Сергей выразил надежду на раскрытие настоящих причин смерти артистки.Ранее стало известно о том, что на вдовца Валентины Леонидовныбыло совершено покушение. По словам яхтсмена, неизвестный столкнул его с лестницы. Из-за данного инцидента супруг певицы попал в больницу. Мужчина предположил, что за всем этим стоит дочь ЛегкоступовойЖорин прокомментировал произошедшее и заявил, что причиной всех проблем Фирсова является алкоголь.