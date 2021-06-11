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Дело Легкоступовой открывают заново: появились новые данные экспертизы

11.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дело Легкоступовой открывают заново: появились новые данные экспертизы
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вот уже долгое время общественность пытается понять, что послужило причиной гибели Валентины Легкоступовой. Появлялись различные версии трагедии, начиная от случайного падения в ванной и заканчивая убийством. Адвокат семьи покойной артистки Сергей Жорин поделился новыми подробностями этого дела.

Некоторое время назад главный судмедэксперт столицы Сергей Цигеев и представитель центра психологии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко пришли к выводу, что Валентина Леонидовна скончалась из-за повреждения головы и полиорганной недостаточности. Недуг был вызван частым распитием спиртного. При этом специалисты заявили – смерть певицы не носила насильственного характера.

Сергей Жорин поставил под сомнение это заявление и назначил новую экспертизу. Результаты оказались неожиданными.

По словам адвоката, Валентина Легкоступова умерла из-за серьезной черепно-мозговой травмы.

«А травма была получена от удара тупым предметом по голове», - добавил Сергей.


Жорин поделился еще одной шокирующей подробностью – оказывается, исполнительницу хита «Ягода-малина» несколько раз стукнули по голове, передает Телепрограмма.

Представитель интересов семьи Легкоступовой отметил, что по этому факту будет возбуждено уголовное дело. Сергей выразил надежду на раскрытие настоящих причин смерти артистки.

Ранее стало известно о том, что на вдовца Валентины Леонидовны Юрия Фирсова было совершено покушение. По словам яхтсмена, неизвестный столкнул его с лестницы. Из-за данного инцидента супруг певицы попал в больницу. Мужчина предположил, что за всем этим стоит дочь Легкоступовой Аннета Бриль.

Жорин прокомментировал произошедшее и заявил, что причиной всех проблем Фирсова является алкоголь.
 
 
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Ранее стало известно о том, что на вдовца Валентины Леонидовны было совершено покушение.
 
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