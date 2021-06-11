Источник материала: UDF



Михаил Делягин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе Эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства.

Эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от долгов, сформировать денежную подушку безопасности и диверсифицировать источники своего дохода.При этом экономист уверен, что те, кто не захочет или по какой-либо причине не сможет встретить кризис во всеоружии, по его результатам могут оказаться в бедственном положении, из которого будет крайне сложно выйти.Экономист также призвал жителей России пока забыть про рискованные инвестиции и дорогие покупки.Ранеепризвал россиян не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал жителям России для сохранения своих накоплений положить деньги на депозит в банке из топ-10, купить недвижимость или валюту.