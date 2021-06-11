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Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе

11.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе
Михаил Делягин
Экономическая обстановка будет ухудшаться, а из финансовой катастрофы с наименьшими потерями смогут выйти только те россияне, которые начнут готовиться к ней уже сейчас. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал экономист Михаил Делягин.

Эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от долгов, сформировать денежную подушку безопасности и диверсифицировать источники своего дохода.

При этом экономист уверен, что те, кто не захочет или по какой-либо причине не сможет встретить кризис во всеоружии, по его результатам могут оказаться в бедственном положении, из которого будет крайне сложно выйти.

Экономист также призвал жителей России пока забыть про рискованные инвестиции и дорогие покупки.

Ранее Михаил Делягин призвал россиян не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал жителям России для сохранения своих накоплений положить деньги на депозит в банке из топ-10, купить недвижимость или валюту.
 
 
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Эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства.
 
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