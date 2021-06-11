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Алексей Даничев / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уткин о Кабаевой: «Красивая девочка, немало состоятельных красавцев хотело бы жениться» «Для меня это очень светлый, добрый человек, которого я только таким и помню...»

– Да, мы дружили. Я до сих пор ей очень признателен за это и никогда не скажу о ней ни одного плохого слова.– Алиночка – красивая девочка, думаю, немало состоятельных красавцев хотело бы на ней жениться.А до каких высот? До главы национальной медиагруппы? Мы давно не общаемся, она не появляется, и мне тоже незачем ей звонить.В последний раз мы виделись после первого чемпионства «Рубина» (в 2008 году – прим. Sports.ru), мы случайно увиделись в самолете, поболтали, с тех пор я ее не видел.Но я еще раз говорю – для меня это очень светлый, добрый человек, которого я только таким и помню.