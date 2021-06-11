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Уткин о Кабаевой: «Красивая девочка, немало состоятельных красавцев хотело бы жениться»
Источник материала: UDF
Алексей Даничев / РИА Новости
– К вам в больницу [после нападения в 2001-м] приехала Алина Кабаева и привезла клубнику. Расскажите об этом.
– Да, мы дружили. Я до сих пор ей очень признателен за это и никогда не скажу о ней ни одного плохого слова.
– Могли представить, что она доберется до таких высот?
– Алиночка – красивая девочка, думаю, немало состоятельных красавцев хотело бы на ней жениться.
А до каких высот? До главы национальной медиагруппы? Мы давно не общаемся, она не появляется, и мне тоже незачем ей звонить.
В последний раз мы виделись после первого чемпионства «Рубина» (в 2008 году – прим. Sports.ru), мы случайно увиделись в самолете, поболтали, с тех пор я ее не видел.
Но я еще раз говорю – для меня это очень светлый, добрый человек, которого я только таким и помню.
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