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Уткин о Кабаевой: «Красивая девочка, немало состоятельных красавцев хотело бы жениться»

11.06.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уткин о Кабаевой: «Красивая девочка, немало состоятельных красавцев хотело бы жениться»
Алексей Даничев / РИА Новости
Блогер Василий Уткин в интервью Sports.ru рассказал об отношении к олимпийской чемпионке Афин-2004 в художественной гимнастике Алине Кабаевой.

– К вам в больницу [после нападения в 2001-м] приехала Алина Кабаева и привезла клубнику. Расскажите об этом.

– Да, мы дружили. Я до сих пор ей очень признателен за это и никогда не скажу о ней ни одного плохого слова.

– Могли представить, что она доберется до таких высот?

– Алиночка – красивая девочка, думаю, немало состоятельных красавцев хотело бы на ней жениться.

А до каких высот? До главы национальной медиагруппы? Мы давно не общаемся, она не появляется, и мне тоже незачем ей звонить.

В последний раз мы виделись после первого чемпионства «Рубина» (в 2008 году – прим. Sports.ru), мы случайно увиделись в самолете, поболтали, с тех пор я ее не видел.

Но я еще раз говорю – для меня это очень светлый, добрый человек, которого я только таким и помню.
 
 
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