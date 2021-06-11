"Исполком УАФ единогласно — 45 членов "за" — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных!





Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!" — написал у себя в Facebook Павелко.





Павелко уточнил, что таким образом не просто легализированы, а получили официальный статус национальной футбольной атрибутики как слоганы, включая ранее «запоещенный» УЕФА, так и тризуб (трезубец) и карта Украины. Дело в том, что контур карты с тризубом в середине отныне является большим гербом УАФ.

Именно с ними отныне будут выступать украинские спортсмены на всех официальных матчах сборной, к которым имеет отношение УАФ.

Отметим, после жалобы россиян на слоганы и карту Украины в ее юридических границах в УЕФА заявили, что «Слава Украине» можно оставить, а «Героям слава» нужно убрать с формы, поскольку вместе они создают политическую «окраску».









