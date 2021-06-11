ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

11.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Организаторы Lviv Fan Festival обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.



Стоимость билетов в фан-зону – от 50 гривен (4,6 беларусских рубля).

Матч Россия – Бельгия состоится завтра, 12 июня. Начало – в 22.00.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы Lviv Fan Festival обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Приорбанк» снизил порог для инвестиций в Apple, Tesla и другие гиганты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by