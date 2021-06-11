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Oops! Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
Источник материала: Партизан
Организаторы Lviv Fan Festival обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.
Стоимость билетов в фан-зону – от 50 гривен (4,6 беларусских рубля).
Матч Россия – Бельгия состоится завтра, 12 июня. Начало – в 22.00.
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Oops! Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
Организаторы Lviv Fan Festival обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.
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