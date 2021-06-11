



Как сообщил Телеграм-канал БАЖ, главный редактор «Лидер-Пресс» Галина Уфимцева не сообщила подробностей, объяснив это подпиской о неразглашении, которое дали ее сын и невестка.





Накануне их доставили в отделение милиции. Допросили и отпустили. Они также являются сотрудниками «Лидер-Пресс».

Сейчас СМИ работают только как информационный портал, но до марта редакция выпускала печатную версию. Весной от газеты пришлось отказаться. Это объяснялось экономической целесообразностью.





«За последние три года многое изменилось», – сказали тогда в редакции.

За последний год ряд негосударственных газет в Беларуси остались без печатных версий. На бумаге перестали выходить как крупные издания («Бесплатные новости плюс», «БелГазета», «Народная воля»), так и региональные («Брестская газета»).





В большинстве случаев типографии отказываются печатать независимые СМИ.