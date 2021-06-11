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У владельцев солигорского портала "Лидер-Пресс" прошли обыски

11.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне в редакции частного солигорского СМИ «Лидер-Пресс» был проведен обыск. Силовики пришли домой и к владельцам портала Уфимцевым.


Как сообщил Телеграм-канал БАЖ, главный редактор «Лидер-Пресс» Галина Уфимцева не сообщила подробностей, объяснив это подпиской о неразглашении, которое дали ее сын и невестка. 

Накануне их доставили в отделение милиции. Допросили и отпустили. Они также являются сотрудниками «Лидер-Пресс».
 
Сейчас СМИ работают только как информационный портал, но до марта редакция выпускала печатную версию. Весной от газеты пришлось отказаться. Это объяснялось экономической целесообразностью. 

«За последние три года многое изменилось», – сказали тогда в редакции.
 
За последний год ряд негосударственных газет в Беларуси остались без печатных версий. На бумаге перестали выходить как крупные издания («Бесплатные новости плюс», «БелГазета», «Народная воля»), так и региональные («Брестская газета»). 

В большинстве случаев типографии отказываются печатать независимые СМИ.
 
 
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Накануне в редакции частного солигорского СМИ «Лидер-Пресс» был проведен обыск. Силовики пришли домой и к владельцам портала Уфимцевым.
 
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