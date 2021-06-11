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Экс-помощника прокурора, чью квартиру разгромили во время обыска, посадили на 15 суток
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бывшего помощника прокурора Первомайского района Минска Евгения Бабака арестовали на 15 суток за «пикетирование путем размещения на балконе БЧБ-флага».
Как
Евгения забрали, а его квартиру
Вечером пресс-секретарь МВД
Позже в пропагандистских телеграм-каналах было опубликовано видео с «раскаянием» Евгения Бабака.
В пятницу дело бывшего помощника прокурора по ст. 24.23 рассмотрела судья Московского района Татьяна Мотыль. Евгения обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе БЧБ-флага».
По словам Евгения, БЧБ-флаг он нашел 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. Согласно рапорту, это заметили сотрудники ГУБОПиКа и пришли домой к Бабаку, чтобы забрать флаг. Задержали его в 10 утра. На суде он заявил, что не видит смысла в допросе свидетелей-милиционеров. Итог— 15 суток.
Евгений Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района после того, как в прокуратуре проигнорировали его предписание о проведении проверки по факту жесткого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020-го.
После этого Бабак заявил, что не может работать в условиях бездействия органов юстиции и молчания всех ответственных лиц в ответ на беззаконие на улицах.
В последнее время Евгений работал в IT-компании.
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Евгения Бабака обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе БЧБ-флага».
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