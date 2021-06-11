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Экс-помощника прокурора, чью квартиру разгромили во время обыска, посадили на 15 суток

11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывшего помощника прокурора Первомайского района Минска Евгения Бабака арестовали на 15 суток за «пикетирование путем размещения на балконе БЧБ-флага».

Как сообщает правозащитный центр «Весна», утром 10 июня, по словам соседей, к 29-летнему Евгению Бабаку приехала группа захвата в бронежилетах. Эти люди в тамбуре кричали «открывай!», во дворе стояли два характерных бусика.

Евгения забрали, а его квартиру разгромили.

Экс-помощника прокурора, чью квартиру разгромили во время обыска, посадили на 15 суток

Вечером пресс-секретарь МВД заявила, что Бабак задержан «сотрудниками милиции в рамках административного процесса». Также МВД сообщило, что «задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов».

Позже в пропагандистских телеграм-каналах было опубликовано видео с «раскаянием» Евгения Бабака. Еврорадио обращает внимание на то, что монтировали его так невнимательно, что пропустили важную деталь: Евгений сбивается и просит переписать фрагмент, в котором он что-то забыл.  

В пятницу дело бывшего помощника прокурора по ст. 24.23 рассмотрела судья Московского района Татьяна Мотыль. Евгения обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе БЧБ-флага».

По словам Евгения, БЧБ-флаг он нашел 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. Согласно рапорту, это заметили сотрудники ГУБОПиКа и пришли домой к Бабаку, чтобы забрать флаг. Задержали его в 10 утра. На суде он заявил, что не видит смысла в допросе свидетелей-милиционеров. Итог— 15 суток.

Евгений Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района после того, как в прокуратуре проигнорировали его предписание о проведении проверки по факту жесткого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020-го.

После этого Бабак заявил, что не может работать в условиях бездействия органов юстиции и молчания всех ответственных лиц в ответ на беззаконие на улицах.

В последнее время Евгений работал в IT-компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Евгения Бабака обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе БЧБ-флага».
 
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