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«Кто захочет напиться, тот и так напьется». Как выпускники отгуляли в день, когда не было запрета на алкоголь
11.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Впервые за много лет в день выпускных в Минске не запретили продажу алкоголя. Корреспондент «Салідарнасці» посмотрела, как в связи с этим прошли мероприятия в одном отдельно взятом лицее.
Никаких специальных мер, чтобы не допустить алкоголь в стены учебного заведения, накануне замечено не было. У входа всех гостей встречала охрана. На территории — несколько сотрудников милиции, в основном, женщины. Впрочем, их задача скорее была следить за порядком.
Поинтересовались у выпускников, как они собираются праздновать?
— После торжественной части остаемся в лицее. Там будет организован стол. Утром идем встречать рассвет, — рассказывают молодые люди.
На вопрос: а как обстоят дела с алкоголем, пожимают плечами.
— Нам про алкоголь вообще ничего не говорили. Но мы между собой договорились, что каждый что-то принесет. Я взял бутылку шампанского, моя однокурсница две, — рассказывает парень.
Собеседник уточняет, что поскольку сам несовершеннолетний, то шампанское ему покупал папа. Он же и принес на выпускной.
— Правда, выяснилось, что я не умею открывать пробку. Сегодня мама учила, — смеется выпускник. — А вообще, это не главное. Кто захочет напиться, тот и так напьется — запрещай-не запрещай. Но у нас таких нет. Хотя, посмотрим…
Впрочем, чтобы этого не произошло, в лицее попросили подежурить родителей из числа пап — на время, когда выпускники останутся праздновать неофициально.
Надо сказать, что инцидентов в этот день не было. По крайней мере, с алкоголем.
А вот на официальной части произошла небольшая заминка. Правда, связана она была с другим. Когда в динамике включили официальный гимн, многие лицеисты отказались вставать. Педагоги угрозами начали поднимать их с места.
Кстати, некоторые родители также не горели желанием выразить почтение. Кто и так стоял, демонстративно отвернулся от сцены, кто-то отошел «срочно» позвонить. Сотрудники милиции недовольно поглядывали по сторонам.
Остальная часть концерта прошла вполне гладко. Выпускники танцевали и пели, благодарили преподавателей, чествовали лицеистов.
Даже родители подготовили детям сюрприз: в белых майках с красными платками на запястьях они исполнили зажигательный танец и в самом конце показали знак «виктория».
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«Кто захочет напиться, тот и так напьется». Как выпускники отгуляли в день, когда не было запрета на алкоголь
Впервые за много лет в день выпускных в Минске не запретили продажу алкоголя. Понаблюдали за происходящим.
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