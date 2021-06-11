Кузнецов: «Финал становится неизбежным и очевидным даже для самых тугодумов»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о том, к чему приведет противостояние официального Минска и коллективного Запада.

— Вчера в Телеграме распространилась информация о том, что силовики массово продают недвижимость. Что, понятное дело, может говорить о готовности покинуть в любой момент страну, — пишет Петр Кузнецов. — Объективно, по-настоящему проверить эти свидетельства трудно, поэтому как их воспринимать — дело каждого. Кто-то может верить, кто-то — считать слухами. Однако есть один важный момент. Он в том, что, как говорится, дыма без огня не бывает.

До инцидента с «Боингом» в течение последних нескольких месяцев как силовики, так и бюрократы могли существовать достаточно спокойно, все больше убеждаясь, что они «победили»: протеста практически нет, серьезных санкций — тоже, пусть с большего словесная, но есть поддержка России.

Однако посадка самолета и последовавшая эскалация с ЕС коренным образом изменили расклад. В сегодняшней ситуации у тех, кто в системе, оснований сомневаться в успешном для них финале побольше, чем было, например, в сентябре 2020 г. Про август говорить не будем — тогда все были в смятении.

Для мобилизации сил на борьбу с собственным народом режиму пришлось перейти в формат боевых действий. Это неоднократно озвучивалось самыми разными лицами вслух, но логика противостояния присутствовала буквально в каждом их действии.

Противостояние требует наличия двух сторон. С одной стороны оказалась мобилизованная и организованная машина, с другой — децентрализованный народный протест, выдавленные из страны Тихановская и Латушко. Европа много говорила, но мало делала. На кого делать ставку — выбор был слишком очевидным.

Однако противостояние — такая штука, в которую легко ввязаться, но из которой трудно выпутаться. Подавление протестов к желаемому эффекту не привело и одной стороне, за неимением другой, пришлось эту другую искать и провоцировать, пребывая в уверенности, что все равно серьезных последствий не будет.

Что ЕС, что США, что НАТО — все эти структуры и люди, их формирующие, меньше всего хотят напрягаться и с кем-то конфликтовать: подобные штуки мешают зарабатывать деньги и спокойно функционировать, это непрагматично и нерационально. Однако действия белорусской стороны, а тут мы говорим не только про Rynair, но и про гибридную приграничную войну , поставили «коллективный Запад» в ситуацию, когда отделываться заявлениями стало невозможно.

Во-первых, потому, что и вызовы оказались вполне себе реальными. Во-вторых, политики там вынуждены реагировать и на общественное мнение тоже, а оно сформировалось, скажем так, не совсем в пользу официального Минска.

В конечном итоге, на сегодняшний день белорусскому режиму удалось сделать то, что он так настойчиво пытался, хотя и вовсе не факт, что по-настоящему хотел: оформить реальный конфликт, в котором в качестве второй стороны выступает уже не децентрализованное и неорганизованное население, которое можно бить и в которое можно стрелять, а очень мощный в экономическом и политическом плане противник в лице Евросоюза, за которым, к тому же, стоят США.

И противостояние это теперь не выдуманное в качестве предлога для избиения граждан, а вполне реальное, пусть и не «горячее» в виде военной угрозы, но полноценное «холодное» — в политической и экономической плоскости.

Своими необдуманными действиями власть открыла против себя еще один фронт и на данный момент нужно быть идиотом, чтобы не понимать: противостоять Западу Минск может только при наличии не словесной, а ресурсной поддержки Москвы, а как раз ее в последнее время нет практически вообще. Соответственно, в том или ином виде финал становится неизбежным и очевидным даже для самых тугодумов. На режим комфортно ставить, когда он воюет с Тихановской. Но не очень — когда с Западом, который победил в холодной войне даже СССР.

В последнее время не получается писать часто, главным образом по простой причине: все то, что происходит сейчас в Беларуси и вокруг нее, полностью укладывается в логику, которая была неоднократно проговорена в том числе и здесь. Потеря внутренней легитимности неминуемо ведет к существованию в режиме постоянного напряжения и умножения ошибок. Накопление их до критического уровня также неминуемо ведет к финалу.