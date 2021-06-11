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Врач из Лондона и дорогая охрана: вся правда о вторых родах Меган Маркл
11.06.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Репортеры известных таблоидов разузнали все о вторых родах жены принца Гарри Меган Маркл: оказалось, что мятежникам пришлось выложить кругленькую сумму.
В начале июня Меган и Гарри снова стали родителями: на свет появился их второй ребенок - чудесная
И пока мятежные родители наслаждаются декретом вместе с малышкой, в СМИ попали детали вторых родов Меган Маркл.
Напомним, что первые роды экс-актрисы про
Маркл рожала в больнице Санта-Барбары, которая находится в паре минут езды от дома мятежников. Как сообщили источники издания People, это место феминистка Маркл выбрала не просто так - больница была основана женщинами.
Интересно и то, что врачом Меган была не только американка Мелисса Дрейк, но и Гоури Мота, которая практикует в Лондоне и помогала герцогине во время первых родов.
"Еще один важный пункт касался безопасности и конфиденциальности. Меган и Гарри наняли дорогую охрану, которая оцепила больницу", - отмечают инсайдеры.
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Пока герцоги Сассекские наслаждаются декретным отпуском с дочкой, СМИ выясняют детали рождения малышки Лили.
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