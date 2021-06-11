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Врач из Лондона и дорогая охрана: вся правда о вторых родах Меган Маркл

11.06.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Репортеры известных таблоидов разузнали все о вторых родах жены принца Гарри Меган Маркл: оказалось, что мятежникам пришлось выложить кругленькую сумму.

В начале июня Меган и Гарри снова стали родителями: на свет появился их второй ребенок - чудесная Лилибет-Диана. Имя девочки вызвало осуждение и споры в сети, а также привело к тому, что герцоги снова пошли в суд.

И пока мятежные родители наслаждаются декретом вместе с малышкой, в СМИ попали детали вторых родов Меган Маркл.

Напомним, что первые роды экс-актрисы проhttps://sputnik.by/lifestyle/20210607/1047819012/Megan-Markl-i-prints-Garri-ushli-v-dekretnyy-otpusk.htmlходили в Лондоне под пристальным вниманием папарацци, а вот вторые прошли более интимно.

Маркл рожала в больнице Санта-Барбары, которая находится в паре минут езды от дома мятежников. Как сообщили источники издания People, это место феминистка Маркл выбрала не просто так - больница была основана женщинами.

Интересно и то, что врачом Меган была не только американка Мелисса Дрейк, но и Гоури Мота, которая практикует в Лондоне и помогала герцогине во время первых родов.

"Еще один важный пункт касался безопасности и конфиденциальности. Меган и Гарри наняли дорогую охрану, которая оцепила больницу", - отмечают инсайдеры.

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Пока герцоги Сассекские наслаждаются декретным отпуском с дочкой, СМИ выясняют детали рождения малышки Лили.
 
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