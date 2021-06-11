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Биржа: рубль укрепился к доллару и евро

11.06.2021 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились укреплением американской и европейской валют.

Биржа: рубль укрепился к доллару и евро

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,481 белорусского рубля (-0,0166 пункта);
  • евро — 3,0232 белорусского рубля (-0,0151 пункта);
  • российский рубль — 3,4629 белорусского рубля за 100 российских (+0,0039 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byвыросли четыре.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились укреплением американской и европейской валют.
 
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