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Биржа: рубль укрепился к доллару и евро
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились укреплением американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились укреплением американской и европейской валют.
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