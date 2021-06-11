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Apple выплатит миллионы долларов студентке: сотрудники компании слили в сеть ее секс-видео
Источник материала: UDF
Apple дорого заплатила за публикацию интимных фото студентки в Facebook / фото REUTERS
Как сообщает 9to5mac, инцидент произошел еще в 2016 году. Девушка отправила свой смартфон на ремонт в сервисный центр в Калифорнии, который управляется подрядчиком Apple, компанией Pegatron.
Вскоре сотрудники центра загрузили в Facebook-аккаунт девушки десяток ее откровенных фото и секс-видео, которые хранились в памяти телефона.
В результате Apple предъявили иск о вторжении в частную жизнь и нанесении эмоциональной травмы. Причастные к инциденту сотрудники были уволены. Дело урегулировали, решив выплатить потерпевшей солидную компенсацию.
Apple инструктирует клиентов отправлять свои iPhone на ремонт с отключённым паролем, что позволяет любому участнику цепи поставки получить доступ к любым данным устройства. В целях максимальной безопасности клиентам рекомендуют перед отправкой смартфона на ремонт сбросить его до заводских настроек.
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Компании предъявили иск о вторжении в частную жизнь и нанесении эмоциональной травмы.
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