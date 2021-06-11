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Сексуальный гороскоп на июнь: кто сыграет на раздевание

11.06.2021 14:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сексуальный гороскоп на июнь: кто сыграет на раздевание
Иллюстративное фото
Вот и наступил первый летний месяц. А это значит, что мы подготовили для вас очередную порцию сексуального гороскопа. Вы же должны быть в курсе, что ждет вас на любовном поприще в июне.

Овен


Постарайтесь более тщательно подходить к выбору партнера. Тогда вам обеспечен и яркий оргазм, и партнер на длительное время. То, что вам могло показаться сексом на одну ночь, может обернуться для вас настоящим романтиком.

Телец


Не бойтесь проявлять инициативу. Если вы направите свою энергию в нужное русло, ваш партнер просто сойдет с ума от вас. Да и в сексе вы сможете испытать новые ощущения.

Близнецы


Июнь принесет вам много секса, но с теми людьми, к которым вы не испытываете особых чувств. При этом вас это никогда и не останавливало. Но вот загвоздка в том, что вы можете влюбиться в одного из тех, с кем хотели просто один раз переспать.

Рак


В июне вы захотите посвятить всего себя только одному партнеру. И это будет беспроигрышное решение, ведь таких чувств вы давно не испытывали. Звезды рекомендуют вам обратить внимание на эротический массаж, которые принесет в вашу сексуальную жизнь разнообразие.

Лев


Первый месяц лета - это именно то, что нужно Львам. Мало того, что вы сможете воплотить все свои самые бешеные желания, так еще и встретите партнера, с которым пойдете по жизни вместе. Приготовьтесь! Вы взлетаете!

Дева


Вас ждет несколько новых знакомств, которые пробудят в вас чувственность и нежность. Не сопротивляйтесь этим чувствам. Новый опыт подарит вам много приятных ощущений.

Весы


В июне вы наконец сможете «поймать» гармонию в отношениях с партнером. То же самое касается и секса. Вы сможете поэкспериментировать и насладиться друг другом сполна.

Скорпион


Противоположный пол будет обращать на вас внимание, но не стоит открываться первому встречному. Потерпите немного, чтобы в итоге получить лучшее.

Стрелец


В вас проснется настоящий любитель флирта и приключений. При этом будьте осторожны, ведь за короткими интрижками вы можете упустить свой шанс на счастливые длительные отношения.

Козерог


Звезды рекомендуют вам немного расслабиться. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее с полной серьезностью.

Водолей


Интимная жизнь с партнером может пойти на спад из-за недоговорок. Постарайтесь откровенно поговорить о своих чувствах, только избегайте вопрос денег.

Рыбы


В этом месяце есть риск того, что вы встретите человека младше вас, хотя до этого и вовсе не обращали на них внимание. Возможно, ваш новый знакомый и не идеал, но июньские звезды готовы привести несколько весомых доводов в пользу того, чтобы узнать его поближе.
 
Теги: знакомства
 
 
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Первый месяц лета обещает быть насыщенным.
 
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