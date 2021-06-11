Дела совсем плохи? Власти решили сэкономить на крови

В Палату представителей внесли законопроект "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов".





«Это наша депутатская инициатива, поэтому мы продолжаем над ней работать уже в Палате представителей», - сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.





По ее словам, главной новеллой законопроекта является то, что донорство крови будет безвозмездным, передает БелТА.





«Мы предлагаем сделать его таковым по той причине, что общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь», — добавила она.





Тем, кто сдает кровь безвозмездно, компенсируют только затраты на питание для восстановления после процедуры.





Сколько стоит донорство крови

Согласно информации Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, по состоянию на 1 мая выплата донору за примерно 450 мл крови составляет 122,97 рубля.





А донор клеток крови, полученных цитаферезом за 8 доз крови (450мл +/- 50мл), может пока рассчитывать на 450,89 рубля, пишет Телеграф.





ссылке . Полностью с расценками за донорство крови можно ознакомиться по





Заметим, что во многих европейских странах донорство действительно безвозмездное.





Но поскольку в Беларуси оно пока оплачивается, то отменять оплаты именно сейчас весьма рискованно. В условиях кризиса, отсутствия нормальной зарплаты, а то и работы страна просто может столкнуться с серьезным дефицитом крови и ее компонентов как в больницах, так и при производстве лекарств.





Правда, власть, живущую по принципу "нам бы день простоять да ночь продержаться" здоровье и жизнь граждан не волнует.