Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Сюрреализм": Ярошевич оценил, что будет, если Беларусь отключат от SWIFT

Новые антибелорусские санкции, которые европейские бюрократические структуры пытаются ввести в действие, заставляют серьезно задуматься об укреплении союзных структур, включая создание суверенной платежной системы. Эта задача представляется сверхважной, однако требующей времени, тем временем, насколько серьезными последствиями может обернуться возможное отключение Беларуси от SWIFT? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился экономический эксперт Вячеслав Ярошевич.

"Происходящее вокруг страны ― это сюрреализм. Нагнетается столько всего сразу, что разобраться во всем сложно, полезно посмотреть, что происходит еще и на широком контуре. В частности, проходящий сейчас в Великобритании саммит G7.Вероятно, на этой встрече будет вырабатываться единая позиция "семерки" для более широких обсуждений в рамках G20", ― рассуждает Ярошевич.

По мнению эксперта, Запад пытается "коллективно держать себя в тонусе", но цифры говорят сами за себя – с точки зрения экономики, это уже не тот Запад, что был 50 лет назад, хотя ключевые факторы влияния за ним охраняются, прежде всего, финансовые и технологические.

Кому выгодно отключение Беларуси от SWIFT?

"Инициативы по поводу Беларуси со стороны отдельных политических институтов того же ЕС, надо очень серьезно воспринимать, потому что мы страна очень маленькая по масштабам экономики и очень сильно зависимая от внешнеторговых, внешнеэкономических связей, и в том числе, конечно, от поставок наших товаров, прежде всего, нефтехимического комплекса на тот же Запад", ― говорит Ярошевич.

При этом эксперт надеется, что "все разговоры по SWIFT останутся разговорами", поскольку последствия будут аналогичны тем, что происходит с авиасообщением, "пострадают простые граждане".

Кому это выгодно ― очень большой вопрос, однако политика внешних сил в отношении Беларуси вызывает все большее раздражение у простых граждан, отмечает аналитик.

"Пока достойной альтернативы SWIFT нет, проекты есть, но с точки зрения текущей альтернативы, которая может заменить одномоментно, такой нет, это очень серьезная вещь. С учетом того, как у нас распространены международные платежные карточки ― Mastercard, Visa, они у нас почти весь рынок закрывают, даже проект Белкарт идет вместе с Mastercard, если будут затронуты и эти вещи, может быть отключение платежной инфраструктуры. И плюс репутационные издержки для Беларуси в глазах инвесторов, даже если это все ненадолго", ― говорит Ярошевич.

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