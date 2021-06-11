Вступительная кампания-2021: новые специальности и сроки приема документов

Источник материала: Sputnik Беларусь

О новшествах предстоящей вступительной кампании Sputnik рассказали представители Минобразования и вузов.

Новая специальность

В этом году появилась новая для страны специальность – "информационные кабельные сети". По ней будут готовить в Белорусской государственной академии связи. Об этом рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова.

Прием на эту специальность в 2021 году пройдет на основе общего базового образования, а срок обучения составит 3 года 10 месяцев.

Предметом изучения на специальности "информационные кабельные сети" станут мобильная связь, кабельное телевидение, видеонаблюдение и глобальные компьютерные структуры.

Специалисты должны уметь создавать инфраструктуру практически для всех видов телекоммуникаций: выполнять работы по монтажу волоконно-оптических участков, производить подключение и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа. Учащиеся получат знания по инсталляции систем "Умный дом", по устранению различных аварийных ситуаций.

Сроки изменены

Вступительная кампания в ссузы стартует 20 июля. Для обучения за счет средств бюджета документы будут приниматься на основе общего базового образования по 3 августа, а у платников – по 14 августа, сообщила Петрова.

Она подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом эти сроки изменены по просьбам абитуриентов.

Для всех, кто поступает на основе девяти классов, вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа. Бюджетников будут зачислять по 10 августа, а платников – по 16 августа.

"Кстати, для тех, кто не прошел по конкурсу в вузы, есть возможность попасть в ссузы", – отметила представитель Минобразования.

Несмотря на то, что вступительная кампания начинается только 20 июля, поступающим необходимо заранее подготовить медицинскую справку, добавила Петрова. Она является обязательной и удостоверяет годность к обучению. Получение этого документа занимает наибольшее количество времени из всего перечня.

Говоря об условиях приема, Петрова напомнила, что для окончивших 9 классов это конкурс документов об общем базовом образовании. Выпускники 11-х классов должны будут предоставить сертификаты о ЦТ.

"Там, где конкурс в прошлом году составлял 1,5 человека на место и менее, сертификаты не понадобятся – нужны только аттестаты. Это же условие сохраняется для поступающих на основе профессионально-технического образования", – уточнила специалист.

Есть ряд специальностей, например, творческие, художественные, связанные с музыкой. По ним в обязательном порядке проводятся вступительные испытания. Они продлятся по 3 августа.

Что касается учреждений профессионально-технического образования, то вступительная кампания начнется уже через несколько дней – 15 июня. Она завершится 20 августа, сообщила Петрова.

Плюс четыре

В нынешнем году в вузах появятся более 20 новых специальностей, в их числе – уже имеющиеся, но с уточненными и измененными названиями. Но четыре специальности будут абсолютно новыми для республики, сообщила консультант управления высшего образования Минобразования Ремма Герловская.

В БГУ это "регионоведение" и "экономическая безопасность". В Белорусской государственной академии авиации впервые начнут готовить пилотов по специальности "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации".

Ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ Андрей Сафонов рассказал о новшествах в университете.

Здесь будут обучать студентов по новой специальности "промышленный дизайн". Она предусматривает два направления – "транспортные средства" и "производственное оборудование".

"Область применения компетенции по первому направлению – это автобусы, троллейбусы, автомобили. В дизайне производственного оборудования вектор сделан в сторону технологических машин, станков", – отметил Сафонов.

Эта специальность потребует инженерных и творческих навыков. Чтобы поступить на нее, нужны два сертификата ЦТ: по русскому или белорусскому языку и по математике. Также необходимо будет сдать внутренний экзамен по творчеству в университете. Он предусматривает две составляющие: рисунок и композицию.

В БНТУ также появится усовершенствованная специальность с обновленным названием – "инновационная техника в строительном комплексе". Она предполагает две специализации – "дорожно-строительные машины" и "подъемное транспортирующее оборудование", которое включает в себя в том числе и лифты.

"Здесь для поступления потребуется традиционный набор тестов – русский или белорусский язык, математика и физика", – констатировал представитель БНТУ.

Особенности вступительной кампании в вузы

Ремма Герловская сообщила, что есть определенные особенности в сроках приема документов для поступления в вузы. Они касаются сельскохозяйственных специальностей.

"Общие сроки – с 20 по 26 июля, а для бюджетников, поступающих на сельскохозяйственные специальности в дневной форме, – по 28 июля. Им дается два дополнительных дня. То же касается и платников. Подача документов заканчивается для всех 9 августа, а для сельскохозяйственников – 10 августа", – уточнила Герловская.

Зачисление всех абитуриентов на бюджет планируется провести до 5 августа. Вступительная кампания на уровне высшего образования полностью завершится 11 августа набором платников.

Внутренние вступительные испытания в вузы по спортивным, творческим и интегрированным специальностям пройдут с 27 июля по 4 августа.

"В последний день приема документов информирование абитуриентов будет осуществляться в 10 часов, далее в 12:00, 15:00 и 17:00. Это для того, чтобы те, кто не проходит по конкурсу, смогли попробовать себя уже в другом учреждении образования", – сообщила специалист.

По ее словам, есть еще одна особенность нынешней вступительной кампании. "В этом году состоялся первый выпуск учащихся спортивно-педагогических классов. Это почти 60 человек. Они будут иметь преференции, аналогичные выпускникам педклассов. Эти абитуриенты смогут поступить в вуз на педагогические специальности без вступительных испытаний, пройдя лишь собеседование", – констатировала она.

Герловская рассказала, что в план приема в вузы включены почти 55 тысяч человек, из них за счет средств бюджета – 27,8 тысячи абитуриентов. Больше будут брать бюджетников на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.

В 2021 году 50 учреждений высшего образования принимают студентов более чем по 340 специальностям.

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