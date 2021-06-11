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Вступительная кампания-2021: новые специальности и сроки приема документов
11.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О новшествах предстоящей вступительной кампании Sputnik рассказали представители Минобразования и вузов.
Новая специальность
В этом году появилась новая для страны специальность – "информационные кабельные сети". По ней будут готовить в Белорусской государственной академии связи. Об этом рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова.
Прием на эту специальность в 2021 году пройдет на основе общего базового образования, а срок обучения составит 3 года 10 месяцев.
Предметом изучения на специальности "информационные кабельные сети" станут мобильная связь, кабельное телевидение, видеонаблюдение и глобальные компьютерные структуры.
Специалисты должны уметь создавать инфраструктуру практически для всех видов телекоммуникаций: выполнять работы по монтажу волоконно-оптических участков, производить подключение и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа. Учащиеся получат знания по инсталляции систем "Умный дом", по устранению различных аварийных ситуаций.
Сроки изменены
Вступительная кампания в ссузы стартует 20 июля. Для обучения за счет средств бюджета документы будут приниматься на основе общего базового образования по 3 августа, а у платников – по 14 августа, сообщила Петрова.
Она подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом эти сроки изменены по просьбам абитуриентов.
Для всех, кто поступает на основе девяти классов, вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа. Бюджетников будут зачислять по 10 августа, а платников – по 16 августа.
"Кстати, для тех, кто не прошел по конкурсу в вузы, есть возможность попасть в ссузы", – отметила представитель Минобразования.
Несмотря на то, что вступительная кампания начинается только 20 июля, поступающим необходимо заранее подготовить медицинскую справку, добавила Петрова. Она является обязательной и удостоверяет годность к обучению. Получение этого документа занимает наибольшее количество времени из всего перечня.
Говоря об условиях приема, Петрова напомнила, что для окончивших 9 классов это конкурс документов об общем базовом образовании. Выпускники 11-х классов должны будут предоставить сертификаты о ЦТ.
"Там, где конкурс в прошлом году составлял 1,5 человека на место и менее, сертификаты не понадобятся – нужны только аттестаты. Это же условие сохраняется для поступающих на основе профессионально-технического образования", – уточнила специалист.
Есть ряд специальностей, например, творческие, художественные, связанные с музыкой. По ним в обязательном порядке проводятся вступительные испытания. Они продлятся по 3 августа.
Что касается учреждений профессионально-технического образования, то вступительная кампания начнется уже через несколько дней – 15 июня. Она завершится 20 августа, сообщила Петрова.
Плюс четыре
В нынешнем году в вузах появятся более 20 новых специальностей, в их числе – уже имеющиеся, но с уточненными и измененными названиями. Но четыре специальности будут абсолютно новыми для республики, сообщила консультант управления высшего образования Минобразования Ремма Герловская.
В БГУ это "регионоведение" и "экономическая безопасность". В Белорусской государственной академии авиации впервые начнут готовить пилотов по специальности
Ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ Андрей Сафонов рассказал о новшествах в университете.
Здесь будут обучать студентов по новой специальности "промышленный дизайн". Она предусматривает два направления – "транспортные средства" и "производственное оборудование".
"Область применения компетенции по первому направлению – это автобусы, троллейбусы, автомобили. В дизайне производственного оборудования вектор сделан в сторону технологических машин, станков", – отметил Сафонов.
Эта специальность потребует инженерных и творческих навыков. Чтобы поступить на нее, нужны два сертификата ЦТ: по русскому или белорусскому языку и по математике. Также необходимо будет сдать внутренний экзамен по творчеству в университете. Он предусматривает две составляющие: рисунок и композицию.
В БНТУ также появится усовершенствованная специальность с обновленным названием – "инновационная техника в строительном комплексе". Она предполагает две специализации – "дорожно-строительные машины" и "подъемное транспортирующее оборудование", которое включает в себя в том числе и лифты.
"Здесь для поступления потребуется традиционный набор тестов – русский или белорусский язык, математика и физика", – констатировал представитель БНТУ.
Особенности вступительной кампании в вузы
Ремма Герловская сообщила, что есть определенные особенности в сроках приема документов для поступления в вузы. Они касаются сельскохозяйственных специальностей.
"Общие сроки – с 20 по 26 июля, а для бюджетников, поступающих на сельскохозяйственные специальности в дневной форме, – по 28 июля. Им дается два дополнительных дня. То же касается и платников. Подача документов заканчивается для всех 9 августа, а для сельскохозяйственников – 10 августа", – уточнила Герловская.
Зачисление всех абитуриентов на бюджет планируется провести до 5 августа. Вступительная кампания на уровне высшего образования полностью завершится 11 августа набором платников.
Внутренние вступительные испытания в вузы по спортивным, творческим и интегрированным специальностям пройдут с 27 июля по 4 августа.
"В последний день приема документов информирование абитуриентов будет осуществляться в 10 часов, далее в 12:00, 15:00 и 17:00. Это для того, чтобы те, кто не проходит по конкурсу, смогли попробовать себя уже в другом учреждении образования", – сообщила специалист.
По ее словам, есть еще одна особенность нынешней вступительной кампании. "В этом году состоялся первый выпуск учащихся спортивно-педагогических классов. Это почти 60 человек. Они будут иметь преференции, аналогичные выпускникам педклассов. Эти абитуриенты смогут поступить в вуз на педагогические специальности без вступительных испытаний, пройдя лишь собеседование", – констатировала она.
Герловская рассказала, что в план приема в вузы включены почти 55 тысяч человек, из них за счет средств бюджета – 27,8 тысячи абитуриентов. Больше будут брать бюджетников на медицинские, технические и некоторые педагогические специальности.
В 2021 году 50 учреждений высшего образования принимают студентов более чем по 340 специальностям.
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